A maior rede social da Internet tem estado a mudar em vários níveis, para se tornar melhor para os utilizadores, em especial ao querer mudar a sua imagem, abandonando os seus tradicionais elementos gráficos.

Todas as novidades eram já conhecidas e estavam prontas a ser usadas. Esse passo foi agora dado e já todos podem usar a nova imagem do Facebook. Para além desta mudança, há outras novidades que podem ser usadas.

Uma grande novidade do Facebook

Foi na conferência F8 do ano passado que o Facebook anunciou que ia mudar a imagem dos seus sites web e aplicações. Estas estavam com uma imagem já gasta e a necessitar de uma mudança urgente, para se tornarem mais apelativas e atraentes.

Este é um processo que tem decorrido ao longo dos últimos meses e que agora chega ao site do Facebook. Depois de anunciadas todas as mudanças, esta está finalmente disponível de forma alargada para todos os utilizadores desta rede social.

A rede social tem uma nova imagem

O anúncio foi feito pelo próprio Facebook, que revelou que este pode, na verdade, ser ativado por qualquer utilizador que tenha presente a novidade que está agora a ser disponibilizada.

Para o fazer, devem abrir a zona de definições e ver se está presente a opção para mudar para o novo Facebook. Esta poderá não estar imediatamente presente, bastando esperar que o Facebook o disponibilize.

Como está ainda em testes e avaliação, mais tarde esta mudança poderá ser revertida pelos utilizadores. Basta que repitam o processo, desta vez escolhendo a opção que muda para a imagem antiga.

O dark mode passa a ser uma realidade

Há ainda outra opção que vai chegar com esta mudança de visual do Facebook. A versão de desktop desta rede virtual vai também ter em breve um dark mode, que implementará todas as funções que podem já ver nas versões para dispositivos móveis.

Este deverá também ser ativado para que possa ser usado no browser, não tendo qualquer mecanismo para o automatizar. Naturalmente que esta novidade só estará disponível para quem tiver já a nova interface do Facebook.

Estas são mudanças de imagem importantes para o Facebook. Renova-se e traz para o desktop uma imagem mais moderna e mais adequada ao que os utilizadores querem nos dias de hoje. Em breve será acessível a todos.