Meta está a criar uma rede social para concorrer com o Twitter

A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, deverá estar a preparar-se para atacar mais uma frente das redes sociais, com uma proposta "descentralizada autónoma para partilhar atualizações de texto". A concorrência ao Twitter e ao Mastodon pode estar a chegar.

A Meta poderá estar a preparar a sua entrada em mais um segmento das redes sociais, segundo avança o MoneyControl. Ainda estará numa fase inicial de desenvolvimento de uma aplicação com nome de código P92, que irá permitir aos utilizadores publicar atualizações baseadas em texto e vai suportar o protocolo de rede social utilizado pela Mastodon, ActivityPub.

A própria Meta já confirmou que está a trabalhar numa rede social descentralizada:

Estamos a explorar uma rede social descentralizada autónoma para partilhar atualizações de texto. Acreditamos que há uma oportunidade para um espaço separado onde criadores e figuras públicas podem partilhar atualizações oportunas sobre os seus interesses

O P92 levará a marca do Instagram e permitirá que os utilizadores se registem e façam login através das suas credenciais do Instagram, de acordo com as fontes. O perfil dos utilizadores será assim completado com os detalhes da conta do Instagram se o login for feito dessa forma. O MoneyControl refere que "a partilha de dados do Instagram para o P92 será mínimo, se não nenhum" após a inscrição inicial.

Como a app será descentralizada, isso significa que os utilizadores podem configurar os seus próprios servidores e definir as suas próprias regras para moderação de conteúdo.

Segundo a informação partilhada, as publicações terão suporte para links clicáveis com previsualização, imagens e vídeos, tudo partilhável. Além disso, existirão as contas verificadas com selo que o aprovará.

Algo que ainda não é claro é o ponto de situação de desenvolvimento, se a Meta está ainda a desenhar a ideia ou se já existe uma aplicação próxima de entrar em testes, pelo que não é possível apontar uma possível data para o lançamento.