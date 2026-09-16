Mais do WhatsApp, Instagram e Facebook? Meta One é a solução

A Meta oficializou a chegada global do Meta One, um pacote de subscrição que junta as principais ferramentas das suas redes. O novo serviço reúne as opções avançadas do WhatsApp, Instagram e Facebook num único pacote mensal, sem retirar o acesso gratuito tradicional a quem prefere não gastar dinheiro.

Após um período de testes em mercados selecionados, a empresa de Mark Zuckerberg expande agora o modelo a nível mundial. O ecossistema passa a contar com mais de cinquenta novas opções dedicadas à personalização, gestão de mensagens e criação de conteúdos. A grande aposta reside nos criadores de conteúdos e profissionais que procuram retirar o máximo rendimento das plataformas da Meta.

Mais recursos e IA no Meta One

Para os utilizadores individuais surgem duas modalidades bem definidas, com o plano Core a estrear-se nos 6,99 euros mensais. Garante acesso imediato às vantagens combinadas do Facebook Plus, Instagram Plus e WhatsApp Plus, somando ainda quinhentas criações de imagens e duzentas de vídeo por mês na Meta AI. Quem necessitar de mais processamento pode avançar para o plano Premium, que se fixa nos 20,99 euros mensais.

Quem preferir subscrever apenas uma aplicação mantém a liberdade de escolha através de planos individuais mais acessíveis. O Instagram Plus e o Facebook Plus custam 2,99 euros por mês cada um, enquanto o WhatsApp Plus fica pelos 2,49 euros mensais. Estas variantes garantem flexibilidade financeira a quem utiliza apenas uma das redes sociais da empresa, mantendo o controlo total nos gastos.

O que muda no WhatsApp e no Instagram

No Instagram, as contas com subscrição passam a poder fixar até seis publicações no perfil, usar novos tipos de letra e temas e ícones exclusivos. A duração das histórias pode chegar às 48 horas, existindo a leitura discreta de mensagens diretas sem confirmação. O Facebook Plus adota uma linha semelhante, aplicando estas ferramentas de privacidade e personalização às áreas da rede social e do Messenger.

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O WhatsApp Plus surge como uma das opções mais práticas, permitindo fixar até vinte conversas em simultâneo em vez do limite de três. A aplicação ganha ainda toques personalizados por contacto, separadores temáticos, novos esquemas e ferramentas avançadas para silenciar conversas durante períodos laborais. A Meta prevê ainda reforçar este pacote com espaço adicional na nuvem para ficheiros e mensagens.

O segmento profissional não foi esquecido e recebe planos orientados para marcas e empresas, como o pacote Essential por 16,99 euros mensais. Inclui o selo de autenticação, proteção contra usurpação de identidade e automação no atendimento. Para estruturas maiores, o nível Advanced sobe para os 54,99 euros mensais e acrescenta relatórios aprofundados, agendamento de publicações e ligações externas diretas.