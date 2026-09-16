4800€ por uma campainha inteligente de 140€: a burla que enganou dezenas de idosos

A Polícia Nacional de Espanha desmantelou uma organização criminosa que burlou idosos através da venda porta a porta de eletrodomésticos a preços exorbitantes, empurrando-os para dívidas incomportáveis que só podiam ser saldadas com a entrega das suas casas.

Iniciada em 2025 após uma denúncia, a investigação revelou um esquema quase perfeito. O grupo selecionava as vítimas, nomeadamente pessoas idosas, reformadas, muitas com mais de 80 anos, que viviam sozinhas. A partir daí, construía uma base de dados de potenciais alvos.

A burla arrancava com vendedores porta a porta, que ofereciam produtos ligados à casa e à segurança, como robôs de cozinha, aspiradores, colchões ou campainhas inteligentes com câmara.

As visitas eram feitas de propósito durante a manhã, quando os familiares estavam a trabalhar e os idosos ficavam mais vulneráveis e sozinhos.

Ganhando a confiança da vítima, o vendedor criava a necessidade de compra e convencia o idoso a assinar um contrato de financiamento, aconselhando-o a não contar nada à família.

Num dos casos documentados, uma campainha inteligente disponível online por 140 euros chegou a ser vendida por 4800 euros.

Da dívida fabricada à perda da casa

Segundo Juan Miguel Hernández, chefe da Unidade de Delinquência Económica e Fiscal (UDEF) de Madrid, esta primeira fase servia essencialmente para fabricar uma dívida impossível de pagar.

Quando essa dívida atingia um nível considerado insustentável, avançava a segunda fase do esquema.

Já não eram os vendedores a contactar as vítimas, mas pessoas associadas a supostas empresas de assessoria jurídica e financeira, apresentadas como a solução para os problemas económicos criados pelas compras anteriores; na maioria das vezes, produtos que nunca chegaram sequer a ser usados.

A solução apresentada passava por um novo contrato de financiamento, que agravava ainda mais o incumprimento. Só depois, com a vítima verdadeiramente encurralada, surgia o resgate: entregar a propriedade da casa, cedendo a titularidade do imóvel e mantendo apenas o direito de uso, normalmente até ao fim da vida.

Dezenas de idosos visados, e um detido com 18 imóveis

A organização conseguiu avançar com este esquema em 54 habitações, a maioria na Comunidade de Madrid. A polícia conseguiu travar a transferência de titularidade em quase todos os casos, com exceção de três, em que os burlões já tinham vendido os apartamentos depois da morte das vítimas.

À frente dos 32 detidos, de nacionalidades diversas, na sua maioria de meia-idade, estava um cidadão espanhol descrito pelos investigadores como um "profissional da burla", que chegou a acumular 18 habitações através deste e de outros esquemas fraudulentos, entretanto penhoradas na sequência da operação policial.

Aliás, esse foi o único colocado em prisão preventiva, ainda que, tal como os restantes detidos, já se encontre atualmente em liberdade.

Os investigadores destacam ainda que alguns dos detidos estavam convencidos de que a sua atividade nem sequer constituía uma infração penal.