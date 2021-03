Instagram permitirá em breve que as Stories sejam guardadas como rascunhos

As conhecidas Stories não foram introduzidas pelo Instagram, mas assim que chegaram potencializaram bastante a plataforma. Para conteúdos mais espontâneos e talvez menos planeados é uma excelente opção para partilhar momentos. Em breve, poderá guardar as histórias como rascunho.

Dessa forma, poderá guardá-las para as editar e partilhar mais tarde.

Guardar Stories como rascunho no Instagram

O Instagram possui um recurso bastante interessante para partilha de momentos e conteúdos mais espontâneos e que garantem uma proximidade diferente da conseguida com as publicações.

Então, pelas suas características, as, em português, Histórias, têm de ser publicadas no momento em que são tiradas e editadas, ou então implica que as guardemos na galeria para que as possamos resgatar mais tarde.

No entanto, uma vez guardadas na galeria, perdem os efeitos e animações que lhes possam ser eventualmente adicionadas.

Funcionalidade simples, mas muito útil

Em breve, o Instagram receberá uma funcionalidade que permitirá que os utilizadores guardem as Stories como rascunhos dentro da própria plataforma. Aliás, Adam Mosseri, responsável pela plataforma, confirmou-o num tweet.

Pelas imagens divulgadas pelo programador Alessandro Paluzzi, a interface parece simples e intuitiva. Se estiver a construir uma História e tentar sair, o Instagram perguntar-lhe-á se quer guardar o que está a fazer como rascunho.

Por outro lado, quando estiver a publicar uma História, ser-lhe-á apresentado um botão “Rascunhos” para que possa resgatar as Stories guardadas.

Dessa forma, poderá aproveitar a câmara do Instagram e preparar Stories sem ter de as publicar imediatamente.