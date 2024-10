Instagram adota novas medidas para proteger os adolescentes da extorsão sexual

A sextorsão, ou extorsão sexual, não é um fenómeno recente na Internet. Embora este tipo de comportamento criminoso possa afetar indivíduos de todas as idades, os adolescentes e as crianças são frequentemente os principais alvos. Em resposta a esta ameaça crescente, a Meta implementou novas funcionalidades no Instagram destinadas a proteger os seus utilizadores mais jovens.

Esforços reforçados do Instagram contra a extorsão sexual

A extorsão sexual é um crime grave que envolve normalmente indivíduos mal-intencionados que enganam as suas vítimas para que estas partilhem fotografias ou vídeos íntimos, que são depois utilizados para as coagir - muitas vezes a troco de dinheiro - sob a ameaça de exposição pública.

Como os utilizadores jovens são particularmente vulneráveis, o Instagram reconheceu a urgência de melhorar os seus protocolos de segurança para evitar este tipo de exploração.

As últimas atualizações da plataforma foram especificamente concebidas para dificultar o contacto de contas suspeitas com adolescentes. As novas funcionalidades também protegem o conteúdo sensível partilhado em mensagens privadas, garantindo que não é guardado ou utilizado indevidamente para fins de chantagem.

Estas atualizações baseiam-se em medidas recentes introduzidas pelo Instagram no mês passado para reforçar as restrições às contas de adolescentes.

Proteção contra perfis falsos e suspeitos

Dado que a extorsão sexual tem frequentemente origem em interações com perfis falsos, o Instagram está a intensificar a sua abordagem à sinalização de contas suspeitas. Utilizando critérios como datas de criação de contas e outros indicadores, a plataforma poderá agora bloquear completamente os pedidos de seguir de perfis suspeitos ou redirecioná-los para a pasta de spam de um adolescente.

Se uma conta potencialmente fraudulenta conseguir iniciar uma conversa com um adolescente, o Instagram irá agora fornecer mais informações sobre a conta para alertar os utilizadores. Por exemplo, a plataforma irá notificar os utilizadores se a conta que os está a contactar parecer estar sediada num país diferente, adicionando uma camada de sensibilização para reduzir o risco de tentativas de extorsão sexual.

Além disso, o Instagram vai impedir que as contas suspeitas vejam as listas de seguidores e de "a seguir" de um utilizador. Esta alteração impedirá que os malfeitores acedam aos contactos de potenciais vítimas e limitará a sua capacidade de atingir outras pessoas. Da mesma forma, estas contas não poderão ver quem gostou de publicações ou quem foi identificado em fotografias ou vídeos, limitando a sua capacidade de seguir ou interagir com mais utilizadores.

Proteção de conteúdos sensíveis e nudez

O Instagram também introduziu duas grandes atualizações relacionadas com a partilha de conteúdos em mensagens privadas:

Em primeiro lugar, a plataforma deixará de permitir capturas de ecrã ou gravações de ecrã de fotografias e vídeos efémeros - aqueles que se destinam a ser vistos apenas uma vez. Este tipo de conteúdo continuará a ser exclusivo da aplicação, tornando mais difícil para os criminosos contornarem esta proteção utilizando a versão Web.

Em segundo lugar, o Instagram está a implementar uma restrição global ao conteúdo de nudez partilhado em mensagens diretas. Essas fotografias ou vídeos aparecerão automaticamente desfocados, acompanhados de um aviso. Para visualizar o conteúdo, os utilizadores terão de optar manualmente. O Instagram também apresentará avisos sobre os riscos de conteúdo explícito e oferecerá dicas de segurança para ajudar a evitar ser vítima de extorsão sexual. Esta funcionalidade será ativada por predefinição para todos os utilizadores com menos de 18 anos.

Para além destas proteções técnicas, o Instagram lançou uma campanha educativa destinada a aumentar a sensibilização para a extorsão sexual e os seus efeitos nocivos. Dados do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas dos EUA mostram que os casos de extorsão sexual online aumentaram mais de 300% entre 2021 e 2023, com adolescentes e crianças desproporcionalmente afetados.

Ao reforçar as suas medidas de proteção e promover a sensibilização, o Instagram pretende criar um espaço mais seguro para os seus utilizadores mais jovens, minimizando o risco de serem vítimas.

