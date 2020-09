Fisco tem página oficial no Facebook a partir de hoje

A partir desta terça-feira, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), ou vulgarmente designada de Fisco, já conta com uma página oficial na rede social Facebook.

Na página serão feitas publicações de apoio aos contribuintes quanto às suas obrigações fiscais, bem como informações e alertas sobre prazos fiscais e aduaneiros.

Já pode seguir a página oficial das Finanças no Facebook

A partir de hoje há uma nova página no Facebook que vai querer seguir. Trata-se da página oficial da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), também designada por Finanças ou vulgo Fisco.

A página tem como endereço https://www.facebook.com/AT.financas e pode já colocar ‘gosto’ para começar a seguir todas as novidades. Através desta página, a Autoridade Tributária e Aduaneira vai fazer diversas publicações de apoio aos contribuintes no que respeita às suas obrigações fiscais. Será também um local onde os contribuintes podem ser alertados para prazos fiscais e aduaneiros.

Uma vez que as redes sociais permitem uma maior proximidade entre serviços e pessoas, a página oficial do Fisco no Facebook pretende então ser uma forma mais simples e rápida para ajudar os contribuintes, nomeadamente em processos e prazos.

Desta forma é também possível promover uma maior consciencialização sobre qual o papel da Autoridade Tributária e Aduaneira no nosso país.

Segundo a Lusa, através de uma mensagem do subdiretor-geral da área da Relação com o Contribuinte aos trabalhadores, Nuno Félix afirma que a COVID-19 obrigou a redesenhar a forma de atender os contribuintes. E a imprevisibilidade de evolução da pandemia reforça a ideia de explorar novos canais de comunicação para informar o público sobre questões fiscais.

O Facebook da AT será aquilo que — em conjunto — a instituição, os seus funcionários e os contribuintes fizerem dele. A nossa aposta é clara: utilizar este novo canal para publicar conteúdos que apoiem no cumprimento das obrigações fiscais e aduaneiras, alertar os contribuintes para o cumprimento dos eventuais prazos e promover uma maior consciencialização da sociedade em geral para o papel da AT.

Nuno Félix

Pandemia obrigou a novas regras no agendamento na AT

Neste ano, a pandemia obrigou à criação de regras de agendamento prévio para os atendimentos presenciais na AT. Até ao momento foram realizados mais de dois milhões destes atendimentos. Por outro lado, foram atendidas perto de 1,5 milhões de chamadas e respondidas mais de 600.000 questões dos contribuintes através do e-balcão no Portal das Finanças.

As Finanças vêem então assim a sua presença alargada nas redes sociais, pois a entidade já conta com uma página oficial no Twitter. Nesta plataforma são também publicadas informações fiscais e aduaneiras, como por exemplo datas de pagamento ou cumprimento de obrigações declarativas ou diplomas legais.

Com a vias de comunicação centradas sobretudo no mundo digital, é importante que os serviços mais necessários da população também estejam presentes na internet, seja através de uma plataforma, um site, uma aplicação móvel ou até uma página numa rede social.

Página oficial das Finanças no Facebook