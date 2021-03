Finalmente! Instagram recebe uma das funcionalidades mais importantes para Stories

As Stories do Instagram são um dos recursos mais utilizados por quem utiliza a rede social. Ficar ali a ver pequenos clips de momentos do dia das pessoas que seguimos acaba por ser mais simples do que estar a fazer scroll pelo feed.

Há nestas histórias um problema que obriga a recorrer a software de terceiros ou a mais trabalho por parte de quem partilha, mas que estará para ser solucionado. A legendagem automática está a chegar.

Um dos grandes problemas de quem faz Stories no Instagram prende-se com a legendagem. A verdade é que muita gente vê as histórias, mas nem sempre tem possibilidade de as ouvir. Há muitos utilizadores que se dão ao trabalho de escrever a legenda, existe software de terceiros para tal, mas de forma nativa tardava em chegar.

Instagram traz legendas automáticas às Stories

Agora, aquilo que é encarado como uma excelente funcionalidade em termos de acessibilidade está pronto a chegar. O recurso de legendas automáticas parece que vai estar disponível através dos stickers.

Num vídeo partilhado por Matt Navarra no Twitter é possível ver o novo recurso em ação.

Tal como se pode ver, os estilos de formatação das legendas são muito familiares aos que já existem associados a outros recursos de texto, como a legendagem de músicas.

Pela legenda apresentada no vídeo, é notório que ainda deverá ser necessário mais alguma aprendizagem para que a tradução seja com o máximo de qualidade. Por exemplo, “finally” foi traduzido para “find”. Mas, na verdade, a voz no vídeo nem é muito clara nessa palavra.

O Instagram ainda não fez um anúncio oficial, pelo que ainda deverá estar em fase de testes. Ainda assim, este é um passo fundamental na acessibilidade, principalmente para pessoas com problemas auditivos ou, simplesmente, para quem não pode ligar o som para ouvir as histórias.

Resta saber quando é que o sistema estará disponível de forma global e que idiomas irá suportar.