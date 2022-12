Depois do ‘pénis pequeno’, Andrew Tate foi detido graças a pizza publicada no Twitter

Os últimos dois dias têm sido marcados pela troca de tweets entre a ativista Greta Thunberg e o ex-pugilista Andrew Tate. Este último provocou a ambientabista através da exibição sobre os seus poderosos e poluentes carros topo de gama e Greta respondeu insinuando que Tate tem um "pénis pequeno".

Curiosamente, graças a esta troca de tweets, as autoridades conseguiram localizar e deter Andrew Tate que é suspeito de práticas de sequestro e exploração de mulheres para a criação de conteúdos pornográficos e ainda da violação de duas jovens.

A troca de tweets entre Andrew Tate e Greta Thunberg

Vamos recapitular esta polémica para quem ainda não está a perceber o que se passou ao certo. No passado dia 27 de dezembro, Andrew Tate, um empresário e ex-kickboxer britânico-americano que foi tricampeão mundial da modalidade, publicou um tweet dirigido à ativista Greta Thunberg onde se exibe por ter vários carros poluentes e pede que a ambientalista lhe envie um endereço de e-mail para onde ele possa enviar a lista de toda a sua coleção de carros e a respetiva enorme emissão tóxica de cada um deles.

Não se deixando abalar, Greta respondeu à letra dizendo que Tate lhe poderia então fazer chegar a informação através do e-mail smalldickenergy@getalife.com, insinuando que o ex-kickboxer tem um "pénis pequeno".

Escusado será dizer que a Internet 'explodiu' com esta resposta, tornando o tweet de Greta viral com mais de 500 mil partilhas e mais de 100 mil comentários. No entanto, nas últimas horas houve novos desenvolvimentos nada favoráveis para o dono dos carros poluentes.

Pizza publicada no Twitter trama Tate

Andrew Tate voltou a responder a Greta Thunberg com um vídeo onde aparece vestido com um robe vermelho da Versace a fumar um charuto. A meio do vídeo, são-lhe entregues duas caixas de pizza e foi exatamente este o pormenor que tramou aquele que ultimamente se tornou numa celebridade da Internet.

Através das caixas de pizza, as autoridades, que já procuravam Andrew Tate, conseguiram obter a sua localização em Bucareste, na Roménia. O ex-kickboxer foi depois detido pela polícia romena, juntamente com o seu irmão, Tristan Tate, e mais doi cidadãos do país. Tate é suspeito integrar numa rede criminosa com o objetivo sequestrar e explorar sexualmente várias mulheres para a criação de conteúdos pornográficos que depois era distribuida online. Para além disso é também acusado de ter violado duas jovens.

Greta já reagiu a esta detenção, dizendo no Twitter que "é o que acontece quando não se recicla caixas de pizza".