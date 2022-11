Como ativar a Supervisão parental no Instagram

Os adolescentes desta geração podem ser inteligentes e ter alguns conhecimentos técnicos, mas ainda são adolescentes. O Instagram reconhece isto, pelo que implementou a sua função de supervisão para ajudar os pais e tutores a manterem-se atentos às contas dos seus adolescentes. A sua privacidade é importante, mas a segurança também.

Descubra hoje como ativar a Supervisão no Instagram.

O que é a Supervisão no Instagram?

A supervisão é uma funcionalidade de controlo parental introduzida pelo Instagram em Outubro de 2022. Permite aos pais e tutores controlarem a atividade dos seus filhos na aplicação. O Instagram tem estado debaixo de telhados de vidro ao longo dos anos devido ao seu fracasso em proteger as crianças na aplicação.

Frances Haugen, denunciante do Facebook, cimentou essas preocupações quando revelou que as aplicações da Meta causam danos às crianças que as utilizam. Desde então, o Instagram suspendeu os seus planos de lançar um "Instagram para crianças" e, em vez disso, concentrou-se em formas de tornar a aplicação mais segura para elas. A supervisão é uma das formas que a gigante tem para assegurar estes casos.

Como funciona

A supervisão está integrada na aplicação do Instagram, ao contrário de outras aplicações de supervisão. Permite aos pais e tutores supervisionar os adolescentes dos 13 aos 17 anos. No entanto, tem as suas limitações.

A supervisão não é obrigatória. Os pais e tutores não podem supervisionar os adolescentes sem que estes optem pela sua utilização. O Instagram também não os opta por predefinição, devido à idade que indicaram quando se inscreveram.

Em vez disso, os adolescentes são convidados pelos seus pais ou tutores a serem supervisionados, mas podem recusar se não o desejarem. A função de supervisão não alerta toda a atividade de um adolescente aos seus pais, mas estes têm acesso à seguinte informação:

Ver quanto tempo passa no Instagram e definir limites de tempo;

Ver algumas das suas definições e das contas que segue, que o/a seguem e que bloqueou;

Receber notificações sobre a sua atividade. Por exemplo, quando ganha novos seguidores.

Como ativar a Supervisão no Instagram

É fácil ativar a Supervisão no Instagram. Basta lembrar que o utilizador que pretende supervisionar deve ter entre 13 e 17 anos de idade, e seguir estes passos:

1. Abra o Instagram no seu smartphone.

2. Clique no ícone do seu Perfil no canto inferior direito.

3. Agora, clique no ícone do Menu no canto superior direito.

4. Vá às "Definições".

5. Clique em "Supervisão".

6. Aqui, clique em "Seguinte".

7. Depois, clique em "Criar Convite".

8. Atente no que é escrito pelo Instagram e clique em "Criar Convite".

O Instagram irá criar um link. Encontre o contacto dos seus filhos a partir dos contactos recentes, ou clique na plataforma na qual deseja enviar-lhes o link. Em alternativa, pode arrastar para cima e clicar em "Copiar", e depois colar o link no respetivo chat.

Está tudo pronto. O seu filho tem agora de aceitar o convite clicando no link, caso não se importe que supervisione a sua atividade no Instagram. No entanto, também podem optar por ignorá-lo e nada mudará. Isto porque ambas as partes têm de estar dispostas a participar na supervisão do Instagram. Isto permite que o adolescente mantenha alguma privacidade enquanto constrói confiança com os seus pais.

