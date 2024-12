BookTok: o fenómeno digital que está a pôr milhões de jovens a ler

O TikTok não serve apenas para vídeos inócuos de danças estranhas ou desafios excêntricos. Também é usado para promover hábitos culturais que estavam em declínio. O BookTok é uma plataforma que está a mudar em definitivo a relação dos mais jovens com a leitura e que já entrou nas livrarias mais tradicionais.

BookTok... tendência em contramão do TikTok

Nos últimos anos, as redes sociais têm desempenhado um papel importante na descoberta de tendências, e o mundo dos livros não é exceção. O BookTok, uma subcomunidade da plataforma TikTok dedicada aos livros e à leitura, tornou-se um verdadeiro fenómeno global, ajudando a inspirar milhões de pessoas a retomar o hábito da leitura ou a descobrirem o prazer dos livros pela primeira vez.

O termo BookTok refere-se a vídeos criados no TikTok por utilizadores apaixonados por literatura. Estes vídeos, muitas vezes com apenas alguns segundos ou minutos, consistem em recomendações de livros, resenhas, partilhas emocionais e desafios literários.

Criadores de conteúdo, conhecidos como "BookTokers", falam sobre livros que os marcaram, partilham opiniões e criam listas temáticas, tornando a literatura acessível e envolvente para audiências de todas as idades.

Mais gente a ler

Este movimento cresceu de forma exponencial desde 2020, especialmente durante a pandemia, altura em que muitas pessoas procuraram novas formas de entretenimento e escape. Hoje, a hashtag #BookTok acumula milhares de milhões de visualizações, transformando-se numa das comunidades mais ativas e influentes do TikTok.

Uma das maiores forças do BookTok é a capacidade de recomendar livros de forma autêntica e próxima do público. Os vídeos são muitas vezes espontâneos e pessoais, transmitindo as emoções dos leitores em relação a determinados livros. Esta ligação emocional cria curiosidade e incentiva outras pessoas a experimentarem novas leituras.

O BookTok permite também transformar livros pouco conhecidos ou esquecidos em best-sellers.

Autores como Colleen Hoover, com o seu romance "É Assim Que Acaba", e Madeline Miller, com "Circe", viram as suas obras ressurgir graças ao fenómeno. Muitos livros recomendados no BookTok rapidamente aparecem nos tops de vendas mundiais, revitalizando o mercado editorial.

A plataforma atrai, sobretudo, jovens leitores, uma faixa etária que, por vezes, tem mais dificuldade em conectar-se com livros tradicionais.

E como ler pode ser, por vezes, uma atividade solitária, o BookTok muda essa perspetiva ao criar um sentido de comunidade. Através de desafios como o "TBR" (to be read) ou discussões sobre o final de livros populares, os utilizadores sentem-se parte de um grupo que partilha interesses semelhantes.

Esta dinâmica social incentiva mais pessoas a participarem e a lerem para se envolverem nas conversas.

Impacto no mercado editorial

O impacto do BookTok não se limita apenas aos leitores. Tem sido igualmente um motor de crescimento para o mercado editorial.

As editoras e livrarias rapidamente perceberam o potencial desta tendência e começaram a usar o TikTok para promover livros e autores.

Secções específicas de "livros do TikTok" surgiram em livrarias, e muitos títulos recebem reedições com a etiqueta "Recomendado pelo BookTok", facilitando ainda mais a descoberta por novos leitores. E num mundo cada vez mais digital, esta é uma forma de celebrar o prazer intemporal da leitura, mostrando que os livros continuam a ser um meio essencial de cultura, reflexão e emoção.