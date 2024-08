Finalmente! Instagram traz a mudança que todos os utilizadores queriam

Uma das funcionalidades mais utilizadas do Instagram está a receber uma pequena atualização que muitos utilizadores vão gostar. A rede social propriedade da Meta está a aumentar o número de imagens e vídeos que pode colocar num carrossel quando publica um post.

20 fotos ou vídeos no mesmo post!

É verdade! A partir de agora, como o Instagram confirmou, os utilizadores podem publicar um total de 20 fotos ou vídeos no mesmo post. Ou seja, o dobro do que a plataforma permitia até agora, já que nos últimos sete anos só era possível publicar um máximo de 10.

Tudo parece indicar que esta mudança está a chegar a todos os utilizadores de forma faseada, embora seja muito provável que seja necessário ter a aplicação atualizada para a última versão. Para isso, basta seguir estes passos, consoante se trate de um utilizador de Android ou iPhone.

No Android

1. Abra a Google Play Store.

2. Clique no seu perfil, localizado no canto superior direito.

3. Aqui, clique em "Gerir apps e dispositivos".

4. Agora, clique em "Atualizações disponíveis" e verifique se tem o Instagram por atualizar.

No iOS

1. Aceda à App Store.

2. Clique no ícone da sua conta.

3. De seguida, procure a secção "Próximas atualizações automáticas" e verifique se o Instagram está disponível para atualização.

Como carregar até 20 fotos ou vídeos num único post no Instagram

Para carregar até 20 fotografias no carrossel da sua publicação do Instagram, basta clicar no botão "+" no centro da navbar. Em seguida, prima e mantenha uma fotografia ou um vídeo para poder anexar mais multimédia à publicação. Por fim, clique no botão 'Seguinte' para aceder ao editor e publicar as fotos.

A capacidade de publicar até 20 fotografias e vídeos num carrossel não é a única funcionalidade que o Instagram adicionou às publicações recentemente. A rede social também permite a inclusão de música, tal como é possível fazer nas histórias - de facto, é praticamente a mesma biblioteca de música. Os utilizadores também podem criar publicações colaborativas ou publicações com amigos, para que apareçam nos perfis de ambas as pessoas.

O Instagram não é o único a apostar nas fotografias. O TikTok, por exemplo, também permite aos utilizadores partilhar imagens em carrossel, neste caso com um máximo de 35 fotografias.

Leia também: