Quer participar na Corrida do Dragão? Temos 30 vouchers para oferecer

A Corrida do Dragão acontece no próximo dia 25 de setembro pelas 10 horas, na Cidade do Porto. A prova terá uma corrida de 10 km e uma caminhada de 5 km, com início e fim no Estádio do Dragão.

Se quiser participar, temos 30 vouchers para oferecer.

A Corrida do Dragão

Uma corrida emblemática que nasce com o objectivo de oferecer a milhares de adeptos do FC Porto a oportunidade de correr de Dragão ao Peito, na Cidade Invicta, junto ao Estádio do Dragão, palco de todas as emoções, o palco dos campeões.

Será uma experiência inesquecível para todos, avós, pais e netos, com uma corrida de 10kms e uma caminhada de 5kms, com Partida e Chegada junto ao Estádio do Dragão.

Com partida para as 10h da manhã do dia 25 setembro 2022, a Corrida do Dragão é uma prova aberta a homens e mulheres e está limitada a 10 000 participantes.

Nós temos vouchers para quem quiser participar gratuitamente.

Venha correr com o Pplware

Para se habilitar a um dos 30 vouchers que temos para oferecer para participar na Corrida do Dragão, apenas terá que comentar este artigo com a seguinte frase:

Eu quero correr com o Pplware na Corrida do Dragão

Para que a participação seja válida, é necessário que o e-mail e o nome colocados no campo de comentários sejam verdadeiros. Os vouchers serão enviados por e-mail, para o endereço introduzido. Os vencedores serão selecionados de forma aleatória.

Atualização Devido ao elevado número de participações, iremos oferecer 30 vouchers para a Corrida do Dragão, ao invés dos 15 inicialmente anunciados. As inscrições terminam às 15 horas do dia de hoje [20/09], sendo os vouchers enviados por e-mail ainda hoje.

Boas corridas!