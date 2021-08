Giveway ESET: Temos 1 licença do ESET Internet Security e merchandising para oferecer

A ESET está a realizar giveway para oferecer uma licença de um dos seus produtos best-seller – o ESET Internet Security - juntamente com merchandising da marca.

Conheça o produto e veja como pode ganhar.

Sobre o ESET Internet Security

O ESET Internet Security é bem mais do que um antivírus (embora, claro, integre essa funcionalidade). Este conjunto inclui firewall, filtro de spam, controlos parentais, segurança para webcams, proteção de pagamentos e serviços de banca online e até um analisador da rede doméstica.

Vamos espreitar de forma resumida algumas das suas funcionalidades:

Proteção anti-malware - antivírus

A solução tem sido reconhecida pelas principais análises dos laboratórios independentes pela sua capacidade de proteger os utilizadores contra as mais diversas ameaças, como por exemplo, phishing, ransomware e outros tipos de malware. Isto garante aos utilizadores segurança no desempenho das suas atividades quer no computador ou em outro dispositivo.

Proteção de email

A maioria das pessoas tem uma conta de email que utiliza para as mais diversas finalidades. Contudo, esta é um dos canais mais utilizados pelos cibercriminosos para os seus ataques. A solução combate o spam e protege os utilizadores contra diversas ameaças, como, por exemplo, o conhecido phishing. Por norma, estes agentes maliciosos fazem-se passar por instituições credíveis nas suas comunicações via email para tentar enganar as vítimas.

Controlos parentais

Este módulo fornece aos pais ferramentas para ajudar a proteger os seus filhos e definir restrições para dispositivos e serviços web. Por exemplo, uma das funcionalidades permite bloquear o acesso a páginas da internet ou proibir acessos de acordo com categorias pré-definidas.

Proteção de home banking

Esta funcionalidade permite a proteção específica de serviços de banca online e de pagamentos em sites de comércio eletrónico. Pode aceder aos serviços home banking através de um browser seguro da ESET que o vai proteger contra qualquer tentativa de roubo de credenciais ou ataque.

Campanha de verão 30% de desconto

A ESET está a realizar uma campanha de verão com um desconto de 30% válida até 6 de setembro de 2021, podendo o ESET Internet Security ser adquirido diretamente aqui. O ESET Internet Security encontra-se disponível para sistemas Windows e macOS, mas a sua licença permite também a instalação em dispositivos móveis Android.

Giveway – 1 licença do ESET Internet Security e merchandising ESET

Veja como pode ganhar uma licença do software ESET Internet Security, uma mochila e sleeve para o portátil, t-shirt e um impermeável juntamente com outros brindes. Para participar, tem até ao dia 3 de setembro para cumprir os seguintes requisitos:

Requisitos:

Deixar um like no post e identificar um amigo nos comentários.

Pode escolher o Facebook ou o Instagram da ESET para participar.

O vencedor será selecionado de forma aleatória pela ESET.

Boa sorte a todos os participantes!