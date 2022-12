O Pplware deseja-lhe um Santo Natal

Que este Natal seja um momento que toque no nosso coração a necessidade de sermos melhores uns para os outros. É cada vez mais importante preservarmos a relação humana com gestos, solidariedade, carinho e amor. Que as prendas não sejam o mais importante, mas sim as atitudes que nos unem. Um Feliz Natal para todos. Com amor, paz, saúde... e tecnologia, claro 🙂

Marisa Pinto