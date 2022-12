Apesar de nem todos gostarem, a Google integrou o Gmail com o Google Calendar em alguns pontos chave. Estes permitem que se criem novas entradas no calendário sempre que surgem algumas mensagens.

Este era um mecanismo que funcionava de forma muito perfeita, até surgir um novo problema. Estão a ser criados novos eventos, de forma completamente aleatória, em mensagens do Gmail que não se esperava.

Desde 2019 que a Google permite aos utilizadores automatizarem muita da sua agenda. Dispensa em muitos casos que se tenha de criar novos eventos, sendo este um processo automático e que assume alguma inteligência.

Esta é uma união importante entre o Gmail e o Google Calendar, que assim funcionam de forma ainda mais próxima. Filtros e automatismos leem as mensagens e criam as respetivas entradas no calendário dos utilizadores.

That is odd!



A google calendar event for an e-mail that I haven't even opened yet! pic.twitter.com/1bubcnimTd — MOLSON the Edgelord (@Molson_Hart) December 23, 2022

O problema é que agora esse mecanismo parece ter assumido um controlo ainda maior. Passou a criar novos eventos que não fazem qualquer sentido para os utilizadores, sem haver um padrão identificável. Aparentemente basta que as mensagens tenham uma data no seu texto.

Do que é reportado, muitas mensagens são aparentemente aleatórias e não deveriam criar estes eventos no calendário da Google. Além disso, e novamente a mostrar a ausência de um padrão, até as mensagens de newsletters criam estes eventos.

Apesar de não haver ainda uma solução para este problema, a mesma deverá partir da Google e nos próximos dias. Até lá, a gigante tecnológica recomenda que sejam desligada esta funcionalidade. Basta aceder a definições no Google Calendar e desativar a opção de criar novos eventos do Gmail.

Parece ser um bug que está disseminado de forma global e com impacto em muitos utilizadores. A solução deverá surgir em breve e assim eliminar de vez este problema que está a entupir o calendário da Google e a encher os utilizadores de notificações desnecessárias.