Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Como resolver este problema com o ecrã do Windows 11?

Bom dia, Depois de tantas e tantas pesquisas na Internet, sugeriram-me que vos colocasse a questão, através deste e-mail. Desde que instalei o Windows 11, tenho uma situação que me diminui a produtividade e que preciso resolver. É o seguinte: Todo o écran escurece, exceto a janela que está ativa. Por esse motivo, mesmo colocando duas janelas lado-a-lado, só consigo ter uma delas "normal", pois estando a trabalhar nessa, tudo o resto escurece! Deve ser algum parâmetro de configuração muito simples, mas já dei voltas e voltas em todas as parametrizações de écran, cores, energia, etc, etc, e não encontro nada onde possa desativar

este comportamento. Se me puderem ajudar, agradecia imenso. Desde já, imensamente agradecido pela vossa atenção, e votos de continuação do vosso excelente trabalho. Rui Castanheira

Resposta:

Rui,

A situação que descreve não nos é conhecida, mas de qualquer modo vamos tentar ajudar para que possa usar o Windows 11 de forma livre de problemas.

O que nos parece é que terá uma qualquer opção de acessibilidade que está a provocar esse comportamento.

Recomendamos que aceda às definições e depois escolha Facilidade de acesso e que desligue todas as opções que não precise.

[Respondido por Pedro Simões]

Como escolher um smartphone ou tablet que dure muitos anos?

Boa tarde. Tenho um Wiko bloom de 2015 que já deu alguns problemas mas que depois consegui resolver entregando numa loja representante da marca (botão ligar/desligar nao funcionava, aparelho obsoleto, etc) Agora recentemente apareciam mensagens a dizer que certas aplicações deixaram de funcionar bem como o Android. E agora está a ligar e a desligar constantemente até a bateria morrer. Não gosto de comprar coisas simplesmente por comprar, por ter. Mas sim por utilidade. Por exemplo, tenho um portátil Toshiba Satellite desde 2006/2007 que por necessidade mudei o sistema operativo para elementary OS 0.3.2 Freya (32-bit) em 2016 através de um amigo. E a verdade é que até hoje nunca mais me deu problemas. Claro que não me posso aventurar muito com o bicho somente mesmo para navegar na internet, youtube, filmes, e em vez de aplicações uso sites. O unico problema de usar esse sistema operativo talvez seja o de nao conseguir fazer actualizações corretamente de certos programas como o Chrome por exemplo. Contudo, a minha primeira questão é, descartando as marcas como a Apple, Samsung e as Chinesas, que marca posso eu confiar quando falamos de fiabilidade e durabilidade do material a longo prazo (Hardware e Software)? Segunda questão, será que é preferível para um telemóvel ou tablet usar sites em vez de instalar aplicações? Em suma, pretendo ter um Smartphone/Tablet que me permita usufruir dele (mais em casa do que fora) por muitos anos. Tantos quantos deste portatil do qual vos estou a escrever. Continuação de um excelente trabalho. Cumprimentos, Jorge

Resposta:

Jorge,

A sua questão é pertinente, mas infelizmente não é isso que se espera da tecnologia. Da forma como tudo está “montado”, está já previsto um período de obsolescência, onde um dos objetivos dos fabricantes é claramente a continuação do ciclo de negócio.

As marcas em geral garantem um período de suporte e atualizações, mas por exemplo no caso da Apple, alguns serviços e funcionalidades importantes são mesmo descontinuados em modelos já antigos (a partir de 6 a 8 anos), onde mesmo que o hardware esteja impecável, o produto deixa de ser viável em termos de usabilidade.

O mesmo se passa com smartphones com os serviços Google. Os recursos desses serviços são cada vez mais exigentes e os dispositivos revelam-se incapazes de lidar eficazmente com isso. Portanto, não há uma marca que se destaque e possa servir de resposta à sua primeira questão.

Na área dos smartphones e tablets, essa questão da obsolescência é muito mais visível que na área dos computadores, precisamente pelo exemplo que deu.

Quanto à segunda questão, geralmente uma aplicação (nativa) de um serviço, é muito mais leve que o browser a carregar a versão web desse serviço. O problema, claro, é quando precisa de ter dezenas de aplicações para todos os serviços que utiliza, quando o Chrome poderia ser a interface para todos.

Não há uma resposta certa. A resposta mais sensata é “depende”. Depende do que utiliza, da forma como precisa de utilizar e dos recursos disponíveis.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo ter de volta as pré-visualizações no Windows 11?

Viva, No explorador de ficheiros do Windows 11, tenho ativada a opção “Painel de Pré-visualização” do menu VER. Mesmo assim, a pré-visualização de um ficheiro selecionado para pré-visualização, não está a ser possível, por motivos que desconheço. Gostaria da vossa ajuda para tentar resolver este problema! Atentamente, André Abreu

Resposta:

André,

Vamos assumir que os ficheiros que quer pré-visualizar têm efetivamente algo que possa ser visto. Assim, ao ativar essa opção, tem mesmo de ter acesso ao que quererá ver, sem ter de abrir a app associada.

Provavelmente alterou qualquer opção no explorador de ficheiros e é por isso que este está com esse comportamento anormal.

O que recomendamos é que reponha todas as definições deste elemento do Windows, algo que pode fazer num único ponto.

Abra a pesquisa do Windows 11 e escreva Opções do explorador de ficheiros. Aqui, deve abrir essa app e aceder depois ao separador Geral. No final encontra o botão Restaurar Predefinições, que deve carregar.

Após isso, deve passar para o separador Ver, onde vai também escolher a opção Restaurar Predefinições.

Após esses passos, deverá reiniciar o Windows e deverá ter as pré-visualizações de volta.

[Respondido por Pedro Simões]

A MIUI 14 já está a chegar aos smartphones da Xiaomi?

Olá Pplware, Tenho um smartphone Xiaomi e oiço falar cada vez mais da MUI 14, que quero testar assim que possa. Sei que a marca é rápida a trazer estas novas versões e que traz sempre novidades. Assim, a minha pergunta é quando vou poder instalar esta atualização no meu Xiaomi e ter de finalmente o Android 13. Obrigado pelo vosso excelente trabalho, Pedro Martins

Resposta:

Pedro, vamos tentar ajudar, uma vez que deixou muita informação importante do seu lado e que pode condicionar a resposta.

Em primeiro lugar, e sem saber o modelo do seu smartphone Xiaomi, não lhe podemos dar a garantia de receber a MIUI 14.

A Xiaomi tende a atualizar modelos mais antigos e por isso, poderá ser bem provável que o seu smartphone receba esta versão.

Assim, e do que temos conhecimento e até já pudemos testar, a MIUI já está a chegar a Portugal. Ainda de forma muito tímida, mas já temos conhecimento de smartphones que a receberam.

O que recomendamos é que vá ao seu smartphone e tente ver se existem atualizações que possam ser instaladas.

Caso não tenha presente a MIUI 14 para instalar, pode ativar uma simples opção que lhe pode antecipar o processo. Veja no link abaixo como pode receber antecipadamente as novas versões e as atualizações:

[Respondido por Pedro Simões]

Powerline ou repetidor WiFi, qual devo usar na minha casa?

Pplware, Tenho uma pergunta rápida que vs quero deixar e que me pode ajudar a realizar um projeto que tenho para a minha casa. Estou a detetar que o wifi do router do operador está a perder sinal numa determinada área da minha casa e por isso quero aqui melhorar a cobertura. Não preciso de ajuda para o fazer, até porque existem muitas soluções “chave na mão”. A minha única dúvida é se devo escolher uma solução de repetidor Wifi ou se escolho uma solução PowerLine. Estou mais inclinado para a última, mas queria apenas a opinião dos especialistas, ou seja, o Pplware. Obrigado Marco Matos

Resposta:

Marco,

Qualquer uma das soluções que escolheu são boas para conseguir cobrir o espaço que tem sem rede WiFi, assumindo que consegue as colocar a funcionar.

Da experiência que temos, a mais útil é mesmo a solução que escolheu, ou seja a Powerline. Esta consegue usar a rede elétrica e assim, em qualquer ponto, e assumindo que tem uma tomada de energia, pode colocar um AP, que dará acesso à rede de sua casa.

Evita ter de estar a colocar um repetidor num ponto intermédio e retirar parte da cobertura, ao mesmo tempo que tem velocidades de ligação inferiores.

[Respondido por Pedro Simões]

