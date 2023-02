Lux Prime – A Lanterna 6 em 1 que emite sons e é powerbank

Hoje me dia há gadgets para tudo! O equipamento que apresentamos hoje é uma lâmpada... mas não é uma lâmpada simples. Tem 6 funções e emite sons. Vamos conhecer melhor a Lux Prime.

Lux prime tem uma bateria de 2600 mAh

A Prozis lançou disponibilizou recentemente um novo produto. Trata-se de uma Lanterna, a Lux prime, que tem 6 funções e até emite sons em caso de SOS. A lanterna tem um design muito compacto e até tem uma base magnética para se fixar em determinadas superfícies.

A lanterna emite luz branca, luz vermelha e dá para colocar em modo de "pisca-pisca".

Uma das funcionalidades interessantes da Lux Prime é o facto de poder funcionar como powerbank. Trata-se de uma powerbank de 1400 mAh (5V/1A).

Principais especificações da Lux Prime

Input voltage: 5V - 1A

LED type: SMD

IP rating: IPX4

Tipo de bateria: Lithium-ion polymer

Capacidade da bateria: 2600 mAh

Performance da bateria: até 28 h*

Tempo de Carga: 4 h

Modo powerbank: yes

peso: 204 g

dimensões: Ø34 x 160.5 mm

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir esta Lanterna 6 em 1 com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte. Aproveitem as promoções só hoje.