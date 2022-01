Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Porque é que esta app não funciona como quero no Windows?

Olá, Mais uma vez obrigado pelo vosso trabalho que é sempre uma grande ajuda para todos nós. Gosto de ter o meu Ambiente de Trabalho arrumado e organizado e para tal, uso há anos o ShellFolderFix para que todas as janelas abram sempre na mesma posição e tamanho. Acontece que o único teimoso é o Chrome que depois de ajustado, vai crescendo de tamanho a cada utilização. Gostaria de saber se tem no programa forma de o controlar, ou se me sugerem outro programa para o mesmo efeito. Cumprimentos, Victor Viegas

Resposta:

Vítor,

Uma vez que não usamos esse software, tivemos de recorrer à Internet para tentar encontrar uma resposta.

Assim, e do que recolhemos, o problema do ShellFolderFix poderá estar no facto de não estar preparado para ser usado no Windows 10.

A solução terá de ser criada pelo programador que o criou e mantém, não havendo possibilidade de isso ser feito diretamente.

Como alternativa, apresentamos o AquaSnap, que deverá ter presentes as funcionalidades que procura para o seu PC.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque me aparece sempre o Outlook se eu tenho conta Gmail?

Quando estou a digitalizar uma folha e pretendo enviar aparece uma caixa como endereço OUTLOOK que eu não tenho pois tenho o gmail. Já tentei tudo e não consigo limpar/tirar o outlook para substituir pelo gmail. Como fazer e muito obrigado Luciano Seromenho

Resposta:

Luciano,

Na sua questão, não refere que software está a utilizar para fazer a digitalização. Acredito que seja um software do seu scanner/multifunções, pelo que é provável que o botão de enviar a digitalização via email poderá ser algo específico desse programa e, portanto, poderá não ser possível alterar. Contudo, explore as definições desse programa, na procura de uma forma de definir o cliente de email por omissão.

À parte disso, lembre-se que o Gmail é uma página web que funciona num browser. Ou seja, por si só, o Gmail não pode ser definido como um cliente de email, pois terá sempre de ser suportado por um browser, o que limitará a forma como é visto pelo sistema, que será diferente do Outlook.

[Respondido por Hugo Cura]

Este será um site de confiança para comprar software?

Boa tarde, Estou a pensar em adquirir uma chave para o antivírus que tenho instalado no meu pc (kaspersky). O site ICMMO.com é confiável? Obrigado J Carlos Rocha

Resposta:

J Carlos,

Sim, o site ICMMO.com é plenamente confiável. Já o conhecemos e utilizamos há algum tempo, pelo que poderemos recomendar sem hesitação.

Ainda assim, porque a segurança nunca é demais, recomendamos que faça o pagamento utilizando o Paypal. Dessa forma, poderá usufruir de uma “camada” extra de segurança, nomeadamente a Proteção do Comprador:

Se algo de errado acontecer, o próprio Paypal tem mecanismos para que, em último caso, receba a devolução de um pagamento cujo bem não foi devidamente entregue.

[Respondido por Hugo Cura]

Este é um portátil que servirá para o que eu quero?

Ex.mo Senhores Antes do meu pedido, desejo que todos e as vossas famílias e amigos e entes queridos se encontrem bem. No natal ofereceram-me um portátil da HUAWEI. Gostaria de vos pedir uma analise ao mesmo, isto é, se é uma máquina razoável, etc. Convém dizer que só o utilizo para o teams, faculdade, não utilizo jogos. Abaixo estão as características do mesmo.

Agradeço desde já a atenção para comigo. Sem mais, Maiores cumprimentos Tiago Rodrigues

Resposta:

Tiago,

Sem dúvida que é uma máquina razoável, plenamente suficiente para as tarefas de trabalho que refere.

O CPU é de gama média e os 8 GB de RAM serão suficientes para uma utilização normal, sem exageros. Note que, ao utilizar um browser com muitos separadores abertos, facilmente poderá encher toda a RAM e, com isso, ficar com o desempenho comprometido. Os 8 GB de RAM não têm uma grande margem.

Depois, nas drives de armazenamento, não dá para perceber o que existe na realidade. É possível que se trate de uma drive SSD com 2 partições, mas não é claro. Em todo o caso, certamente que é uma drive alinhada com os restantes componentes do computador.

Dado que se trata de uma máquina recente, o Windows 11 será suportado.

Resta saber a razão da sua questão, se se deve à identificação de algo menos bom na máquina, ou se é apenas por mera curiosidade.

[Respondido por Hugo Cura]

Ainda consigo instalar o Flash no Windows?

Olá bom dia! Não sei se me podem esclarecer...há alguma forma de substituir o Adobe Flash Player? Aparece a mensagem "o plug-in não é suportado". Obrigada. Bom ano! MG Vilar

Resposta:

MG Vilar,

Como referimos já várias vezes o Flash morreu de forma definitiva. Foram muitos anos a tentar acabar com esta tecnologia obsoleta e que representava na verdade um perigo de segurança para os utilizadores.

A própria Adobe criou um mecanismo para remover o Flash do Windows, que junto da Microsoft teve o mesmo comportamento e a mesma posição.

Assim, e mesmo com essa mensagem, temos a indicar que o Flash não poderá ser instalado no Windows.

[Respondido por Pedro Simões]

Com o ter o certificado do Covid num atalho do smartphone?

Olá Pplware, Na minha profissão tenho a necessidade de estar constantemente a apresentar o meu certificado de vacinação da Covid-19. Tendo eu esta informação na app do SNS24, tenho também de estar sempre a abrir a app, chamar o certificado e estar a apresentar a quem o precisa de ler. O que queria era ter uma forma de o ter mais à mão no smartphone, sem ter de estar a abrir sempre a app e a fazer todos os passos. Deixo assim esta ideia para que encontrem uma solução que certamente não servirá apenas para mim. Obrigado, Natacha Fernandes

Resposta:

Natacha,

Na verdade, ao abrir a app SNS24 e pedir o certificado, está a pedir um novo PDF para ser lido no seu smartphone. Ora se este PDF está no seu equipamento, este poderá ser acedido sempre, de várias formas e com um simples atalho.

Já abordámos esta questão numa dica que apresentámos e que encaixa perfeitamente no que pretende com o seu pedido. Assim, veja o artigo que apresentamos no link abaixo e certamente terá o que procura:

Se seguir estes passos para o Android, conseguirá ter rapidamente o acesso ao certificado de vacinação, sem abrir a app e sem ter de seguir muitos passos.

[Respondido por Pedro Simões]

