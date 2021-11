Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como consigo partilhar o clipboard entre o Android e o Windows?

Exmºs. Srs. Agradecia, que me explicassem como e onde devo clicar para copiar por exemplo uma linha de um texto no Android e copiar para um Doc. do Word que já tinha aberto, e colá-lo. Ou copiá-la e enviá-la para o Computador, também estava interessado. Grato pela atenção dispensada, aguardo por uma resposta, se possível para o meu mail. Com os melhores cumprimentos Alberto Almeida

Resposta:

Alberto,

Pode fazer o que pretende de várias formas. Vou deixar duas sugestões.

A primeira, uma forma mais rudimentar, é utilizando um serviço de notas online, que servirá como ponte para a troca de texto do dispositivo Android para o computador e vice-versa. O serviço Google Keep é uma hipótese.

Para copiar o texto no Android, geralmente precisará de fazer um toque longo sobre o texto a copiar, depois abrir/criar uma nota, colar o texto e abrir depois no computador.

A segunda sugestão, muito mais simples, rápida e integrada, é utilizando o teclado Microsoft SwiftKey. Este teclado disponibiliza uma funcionalidade, que já demos conta aqui, onde qualquer texto copiado num dos lados, aparecerá na área de transferência do outro. Tão simples como isto.

O requisito para que tudo funcione é simples: a conta Microsoft (Live/Outlook) que tem configurada no Windows, deverá ser a mesma a utilizar no teclado SwiftKey aquando da ativação da funcionalidade, para que a sincronização seja possível.

[Respondido por Hugo Cura]

Como faço para matar as apps num smartphone Android?

Bom dia Através do Sapo/pplware li há relativamente pouco tempo uma dica sobre o Android que mostrava como se podiam “parar” as aplicações instaladas e creio que o símbolo que a identificava também ficava sem uso mas podia ser activado se desejado. Não tomei nota como se fazia e não encontro como se faz ao ver ao ver as páginas do Android. É possível indicarem-me o nome com que passou esta dica para fazer depois a procura? Obg Aproveito para dar uma sugestão. Tentei percorrer as páginas, uma a uma, mas como é impossível ver as 400 páginas que indicam, parei na página 20. Ao voltar às páginas é que reparei que não há hipóteses de passar para uma determinada página, neste caso queria iniciar a buscar na página 21. E passar 20 ou depois 40 não dá.

Sugiro meterem a possibilidade de passar para uma página à escolha. Obg, de novo E parabéns pelo v/trabalho. Ajuda imenso quem gosta de tecnologias. Simão Rodrigues

Resposta:

Simão,

Tentei encontrar a dica que descreve e não conseguimos, apenas usando o que enviou como descrição.

Matar uma app no Android é simples e bastará aceder às definições e depois escolher a opção Aplicações. Aqui dentro escolhe a app pretendida e terá a opção para interromper o processo da mesma.

Quanto à sugestão, vou revelar-lhe um pequeno segredo para que possa ter o que pretende. Este pode ser usado em qualquer site que use a plataforma WordPress, que é a que o Pplware usa.

Poderá manipular o endereço e ir para a página que pretende. Só tem mesmo de mudar os valores do endereço e assim tem o sítio onde pretende. Deixo 2 exemplos abaixo:

Página 21 da categoria Dicas: https://pplware.sapo.pt/category/truques-dicas/page/ 21 /

da categoria Dicas: https://pplware.sapo.pt/category/truques-dicas/page/ / Página 34 da categoria Android: https://pplware.sapo.pt/category/smartphones-tablets/android/page/ 34 /

da categoria Android: https://pplware.sapo.pt/category/smartphones-tablets/android/page/ / Página 45 da categoria Mobile: https://pplware.sapo.pt/category/smartphones-tablets/page/45/

Assim, deverá mudar o número no final para a página pretendida.

[Respondido por Pedro Simões]

Como faço para reportar um erro encontrado no Office?

Bom dia Gostaria de saber se têm conhecimento de algum bug no Office 365? Isto porque a partir do email da empresa, todos os clientes e/ou fornecedores, com contas Microsoft no Office 365 não conseguem receber email do nosso domínio cujo servidor é da Google. Aparentemente consegui detetar que o erro estava nos links que possuímos na assinatura dos email, onde temos para alem das redes Sociais também colocamos o link da localização do mapa como podem ver em baixo. E agora a solução: Bem resolvi o problema (pelo menos por agora encurtando os links, somente encurtando os links o que não faz muito sentido, porque existe na mesma uma hiperligação. O que é que têm a dizer disto? Obrigado Jonathan Vilela

Resposta:

Jonathan,

O que está a encontrar pode não ser um erro, mas sim uma defesa dos sistemas de email. Estes por norma avaliam vários fatores e atribuem uma pontuação aos emails.

Assim, pode a sua empresa ter um mau ranking no que toca ao site, o que irá retornar numa má pontuação nas mensagens que enviarem.

Quando usa os links curtos, podem estes ter uma pontuação melhor e assim as mensagens são passadas para o servidor, por terem uma pontuação mais atrativa.

No que diz respeito ao reportar os bugs, a Microsoft diz que basta Reproduzir o problema que está a ter e toque apenas em:

As definições > ajuda & feedback > suporte ao contacto.

Assim envia para a empresa o que está a detetar no seu sistema de email.

[Respondido por Pedro Simões]

Será possível mudar o processador do meu computador portátil?

Muito bom dia, espero que esta mensagem não seja abusiva ou desadequada. Gostava de vos pedir uma opinião não vinculativa, claro, sobre se será possivel e se será boa ideia trocar o processador do meu portátil Asus porque a análise de compatibilidade para o windows 11 refere que é o único componente que não é compatível para a actualização. O computador tem um intel i3, será que posso colocar um melhor? Muito obrigado pela vossa paciência, João Paulo Gonçalves

Resposta:

João,

A resposta que tenho para lhe dar é que, provavelmente, não será boa ideia.

Primeiro que tudo, para trocar o CPU, teria de se certificar que a motherboard desse computador suporta e reconhece devidamente um CPU mais recente. Geralmente, sendo o socket o mesmo, não há problemas com o funcionamento, mas o CPU tem de ser efetivamente suportado pela BIOS/UEFI do computador (tem de estar internamente listado), caso contrário, aparecerá como “desconhecido” e isso também não resolverá o problema do Windows.

Depois, olhando ao objetivo primário, que é a possibilidade de instalar o Windows 11, talvez seja uma alteração radical demais para algo que está dependente de uma pequena limitação de software. Ou seja, ainda que não se trate de um procedimento oficial, facilmente encontrará no Google/YouTube guias de como instalar o Windows 11 eliminado as restrições identificadas na análise de compatibilidade.

Mas, lembre-se, o Windows 11 não traz nada de significativo para que considere fazer um investimento que poderá até nem ser viável.

[Respondido por Hugo Cura]

Aguardo ou instalo já o Windows 11 no meu PC?

Olá novamente! O meu PC suporta o Windows 11, mas ainda não me apareceu a atualização a partir do Windows Update. Acham que devo esperar que apareça ou aconselham a fazer download do site da Microsoft e fazer a atualização? Obrigado mais uma vez pela vossa atenção! Miguel Oliveira

Resposta:

Miguel,

Essa terá de ser uma decisão unicamente sua, até porque pode acarretar algum nível de risco para o seu sistema e para os seus dados.

A Microsoft está a lançar de forma faseada o Windows 11 em PCs que já tinham o Windows 10. Assim, controla eventuais problemas e impede que tenha em mãos uma corrente de problemas.

O que se poderá passar é que qualquer componente do seu computador tenha uma questão no Windows 11 e que até ser resolvido o problema este fica em pausa no que toca a atualizações.

Sim, tem sempre a possibilidade de instalar manualmente o novo sistema, mas poderá ter problemas a qualquer momento.

Como disse no início, cabe a si escolher o que fazer, aguardar ou instalar. Isto porque se avançar e tiver problemas, estes podem levar a que tenha de reinstalar o PC.

Dado o empenho da Microsoft no seu novo sistema, certamente que este será rápido a chegar ao seu PC.

[Respondido por Pedro Simões]

Que cabo de rede devo usar para ligar a PS4 à Internet?

Bom dia! Precisava de uma opinião de quem realmente sabe, vi agora que existem diferentes categorias nos cabos de rede indo até à categoria 8. Pretendo que o cabo ligue diretamente do router a uma PS4, a Internet cá de casa é meo 1GB fibra ótica, pergunto se o ideal será mesmo o cabo de cat8 ou se para esta situação um de 6/7 fará o mesmo papel? Obrigado pela vossa ajuda Rui Almeida

Resposta:

Rui,

De acordo com a norma, uma ligação de 1 gbit é suportada por Cat 5E (máx 1 gbit), Cat 6, Cat 6A (máx 10 gbit), Cat 7, Cat 8 (máx 40 gbit).

Dado isto, qualquer das categorias referidas satisfazem a sua necessidade, algo que hoje em dia acontece com qualquer cabo que se preze, portanto será algo que não se terá que preocupar.

[Respondido por Hugo Cura]

