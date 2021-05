Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como ficar ligado a uma rede wifi no Android?

Olá, há como contornar o login e o limite de tempo num Wifi publico sem usar apps no Android? Tino

Tino,

As redes públicas de Wi-Fi têm sempre associada uma vertente de marketing. Afinal, estão a fornecer gratuitamente acesso à Internet aos seus utilizadores, e portanto, exploram esse “pormenor” para incutir outras coisas aos utilizadores.

Quer seja por razões relacionadas com marketing, quer seja para evitar abusos dos próprios utilizadores, a ligação fornecida, tal como descreve, tem sempre um limite de tempo, onde o pedido de ligação tem de ser renovado para que o acesso continue.

Ora, existem aplicações capazes de renovar automaticamente esse acesso (para serviços específicos), ainda que isso vá contra os princípios e as condições de utilização de tais redes. Por não se tratar de algo “suposto”, é natural que o sistema Android não forneça nativamente qualquer tipo de recurso para automatizar essa renovação do pedido de acesso.

Portanto, não, não há forma de contornar o limite de tempo sem utilizar as tais aplicações específicas para cada serviço.

Vale a pena ainda referir que as redes Wi-Fi não inseguras e permitem que utilizadores mal-intencionados interfiram com a privacidade dos utilizadores dessa rede. Portanto, a sua utilização não é recomendada, ainda que seja apetecível.

[Respondido por Hugo Cura]

Como saber em que sites criei conta?

Boa tarde É possível saber todos os sites onde criei conta com o meu e-mail, ou seja, saber onde o meu e-mail está a ser utilizado sem ser pelas passwords que a conta google guarda automaticamente? Com os melhores cumprimentos, Tiago Oliveira

Tiago,

Não, não existe forma de saber o que pretende.

A melhor forma é mesmo recorrendo a um serviço de gestão de credenciais de acesso, tal como existe na conta Google. É claro que, mesmo que tenha utilizado sempre a conta Google na gestão da autenticação a todos os sites, é natural que haja alguns em falta, até porque há alguns anos atrás nem todos os sites estavam corretamente configurados para que a gravação da autenticação fosse concretizada corretamente.

Já que conhece essa opção e a coloca de parte, então não terá melhor solução.

No entanto, se o seu interesse está relacionado em saber se o seu email ou palavra-passe já foram comprometidos em algum serviço, tem uma boa solução. O site Have I Been Pwned permite que, pesquisando pelo seu email, receba a informação de quais os sites ou bases de dados comprometidas onde o seu email estava presente. Basta abrir o site, pesquisar pelo seu email e ver a lista de sites/serviços que foram comprometidos.

[Respondido por Hugo Cura]

Que software para gerir sócios devo escolher?

boa tarde, ando à procura de um software de gestão de sócios, gratuito, encontrei um artigo vosso, mas o referido software já só tem versões pagas. Têm conhecimento de mais algum software para o efeito? Obrigado Atenciosamente Bruno Lindeza

Bruno,

As propostas que eram gratuitas estão tendencialmente a serem tornadas pagas, de forma a dar aos utilizadores ainda mais funcionalidades.

Apesar de parecer que é algo contra produtivo, a exigência de um valor pago, a verdade é que existem vantagens.

A mais óbvia é mesmo o suporte nestas plataformas que poderá usar quando necessitar e sem ter qualquer problema com isso.

Avalie os valores apresentados e vai certamente entender que este é muito reduzido face ao que terá em troca.

Falamos de valores que rondam os 5 euros mensais, algo que é simples pagar e que lhe permite o acesso a uma plataforma que simplifica toda a gestão de sócios, que provavelmente até pagam uma quota que permite pagar esse valor.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ligar o meu disco externo à Internet?

Boa tarde. Poderá me indicar onde conseguir informação de como poderei fazer para me ligar a HDD externo por USB 3.0 por internet. O que possuo é: modem/ router do ISP e depois um router meu Asus RT AC58U onde ligo na porta USB disco HDD externo 500Gb. Já tentei fazer no Router Asus por ddns , mas não deu, visto não ser o primeiro router. 1 router wan do isp ….. , Lan 192.168.0.1 e 2 router Lan 192.168.0.2. Alguma ideia como posso fazer, algum artigo publicado sobre este assunto? Obrigado pelas dicas. Cumprimentos Henrique

Henrique,

O acesso a um dispositivo de armazenamento a partir do exterior tem uma forma comum de se fazer: primeiro é necessário saber o tipo de servidor de ficheiros a ser usado (tipicamente Samba, mas há outros), depois saber quais as portas usadas, abrir essas portas no router para o IP interno em causa, e configurar um serviço DDNS.

No entanto, o router que tem está munido de uma funcionalidade que facilita essa tarefa: AiCloud 2.0.

Basta aceder à página de configuração do router (https://router.asus.com) a partir da rede local, abrir as opções do AiCloud e ativar o serviço. Além disso, poderá ver os guias em vídeo e consultar as perguntas frequentes (FAQs), para que possa configurar corretamente todo o sistema. É essa a forma mais simples de o fazer, onde ficará a saber exatamente de que forma deve configurar os IPs dos dispositivos.

Os artigos que temos, têm instruções específicas para configuração de routers de IPS, como o MEO gateway, e não para routers Asus. Em todo caso, se o seu IPS for MEO, é possível que este artigo possa ser útil.

[Respondido por Hugo Cura]

Que portátil escolher desta lista?

Bom dia,

Pretendia comprar um portátil para a minha mãe. O portátil irá servir apenas para navegação na internet e word. O orçamento que tenho é até 350€. Encontrei dois portáteis que achei interessantes mas fiquei na dúvida. Sei que os processadores não são grande coisa, mas de acordo com o orçamento, não posso pedir muito mais. Um deles é o Lenovo Ideapad Slim 1 14ADA-834 14” AMD 3020e 4GB 64GB eMMC. O outro é o Portátil Portátil Chuwi MijaBook 13.3″ Celeron® N3450 8GB RAM 256GB SSD Pelo que vi, o processador do 1º é um pouco superior ao processador do 2º, contudo o 2º tem o dobro da RAM e 256Gb SSD. Qual destes devo escolher? Cumprimentos Gonçalo Costa

Gonçalo,

Há aqui alguns fatores a ter em conta, mas sem olhar apenas para o mais óbvio, o hardware.

Garanta que faz a compra de qualquer um destes computadores numa loja em Portugal, para que o teclado esteja no nosso idioma e que seja por isso simples de usar.

Tendo este ponto em conta, é hora de olhar ao hardware. Aqui a escolha é óbvia, colocando de parte o ponto dos CPUs, que como referiu não são dos mais potentes.

Será mais interessante a proposta Chuwi MijaBook uma vez que tem presente mais RAM e mais armazenamento, mesmo ambos sendo diferentes nas 2 propostas.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ter o Amazfit GTR em Português?

Boas tardes, Sabem forma de por o Amazefit GTR em Português? Saudações, André Gomes

André,

Do que sabemos, o Amazfit GTR não tem suporte para Português de Portugal. A única alternativa que existe é usar o PT-BR, que se aproxima já muito do que pretende.

Uma vez que todo o controlo das funções do Amazfit GTR está no smartphone, a forma de alterar o idioma no relógio é através da mudança do idioma do telefone.

Para testar este idioma deverá aceder às definições e depois adicionar o novo idioma, colocando-o em primeiro lugar. Deve manter o nosso PT-PT.

Assim, fica com o Amazfit GTR em Português, ao mesmo tempo que mantém o seu smartphone num idioma próximo do que está habituado a usar.

[Respondido por Pedro Simões]

