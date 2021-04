Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como ter de volta o Windows 10 a funcionar no meu tablet?

Boa tarde! De há umas semanas para cá, tenho um problema que suponho, tenha sido causado por atualizações do Windows 10. Um tablet híbrido da Asus (T100T), de repente, deixou de reconhecer vários componentes, tais como, bateria, câmara e Touch. Baixei e instalei os drivers da marca específicos para esses modelo e sistema operativo e mesmo instalados, os componentes não são reconhecidos. Já reinstalei o OS, mais que uma vez e nada. Agora, instalei o mx-linux que reconhece a maior parte dos componentes, menos a câmara. Na realidade, gostava de voltar a instalar o W10, a funcionar tudo direitinho, caso contrário, lá terá de ficar com o Linux (que ainda não está a funcionar a 100%). Agradecia alguma ajuda, num caso ou no outro. Carlos Oliveira

Resposta:

Carlos,

Quando as marcas não dão o devido suporte aos produtos, que neste caso se trata de um computador com diversas especificidades, é natural que este tipo de problemas aconteça.

Neste caso em particular, na página de suporte do produto no site do fabricante, não existem drivers específicos para o Windows 10, pelo que tudo o que não for manualmente instalado, será instalado automaticamente pelo Windows update.

Vejo duas formas para tentar resolver o problema:

instalar a versão do Windows que veio originalmente com o computador (8.1 32-bit), instalar manualmente os drivers e fazer upgrade para o Windows 10

instalar o Windows 10 (32-bit) e tentar instalar os drivers correspondentes ao Windows 8.1 32-bit

Para qualquer um dos casos, recorra à página de suporte e selecione o sistema operativo Windows 8.1 32-bit. Faça depois o download de todos os drivers e instale um a um. Se o fizer no Windows 10, não instale Atualizações de controlador, para que o Windows update não sobreponha os drivers existentes, pois se o fizer irá levar ao mesmo problema.

[Respondido por Hugo Cura]

Como voltar a configurar o meu NAS no meu PC novo?

Boa tarde, Tive já algum tempo um Qnap Nas – 2 baías, modelo TS-219P, no entanto, por problema com um computador as definições perderam-se e agora como adquiri um novo, gostaria de ligar tudo novamente. Podem ajudar? Já não me recordo como fazer, quais os processos. Se puderem ajudar ficava muito agradecido. bom fim de semana Rui Soares

Resposta:

Rui,

Quando nos diz que “gostaria de ligar tudo novamente”, isso pode significar muita coisa, uma vez que não sabemos o que tinha antes.

Quer apenas aceder aos ficheiros que tem no NAS? Quer configurar uma partilha de rede permanente? Quer configurar os backups do sistema operativo para o NAS?

Outro ponto que é importante revelar é qual o sistema operativo que está a usar. Falamos do Windows? Falamos do Linux? Ou estamos a falar do macOS?

Cada um destes sistemas tem formas diferentes de aceder e requer configurações específicas para cada funcionalidade.

Assim, o que recomendamos é que comece por aceder ao NAS pela sua interface web. Para isso use uma ferramenta como o Fing, para dentro da sua rede descobrir qual o IP do NAS.

Com essa informação, só precisa de colocar no browser o endereço (ex: https://192.168.1.20) e aceder ao NAS com as credenciais.

Agora que tem de volta o controlo do QNAP, o que recomendamos é que coloque no explorador de ficheiros esse mesmo endereço e que aceda por rede à partilha presente (ex:\\192.168.1.120). Terá de se autenticar e depois tem acesso aos ficheiros presentes.

Quanto aos backups, se precisar, pode também usar o NAS e garantir que está protegido. Veja no artigo abaixo como o fazer:

Agora que já acede ao seu NAS, explore e descubra o que quer mais, aventurando-se e procurando configurar o que está em falta.

[Respondido por Pedro Simões]

Que microfone profissional deve escolher para o melhor som?

Boa tarde. A minha dúvida é o seguinte, gostaria de adquirir um microfone para fins profissionais, possivelmente para a criação de podcasts e para realizar material didático para aulas. Estou indeciso entre o blue yeti pro e o Shure MV 7 Black. Qual deles é melhor? Existe algum outro equivalente e mais barato? O que me aconselha? Muito obrigado. Com os mais sinceros cumprimentos Luís Soares da Costa

Resposta:

Luís,

É sempre complicado comprar a qualidade de material de som quando a qualidade atinge já um patamar interessante. No entanto, tratam-se de microfones bastante diferentes e, olhando ao propósito final, a escolha poderá ficar mais simples.

Primeiro que tudo, o Blue Yeti Pro capta o som com um padrão cardióide (omnidirecional) e é de condensador, enquanto o Shure MV7 é unidirecional dinâmico. O Blue Yeti Pro, pode ser de condensador, precisa de alimentação externa.

A resposta em frequência do Blue Yeti Pro é mais alargada (20 Hz – 20 kHz contra 50 Hz – 16 kHz do Shure), mas isso não significa que é melhor, simplesmente adequa-se melhor a determinados fins.

Dados estes pormenores, e como o que pretende é essencialmente captação de voz, portanto, uma captação unidirecional, sem dúvida que o mais adequado é o Shure MV7.

Há microfones para todos os preços, mas se tem oportunidade e orçamento para esta gama, então não hesite, pois ficará com material de excelência para a finalidade que pretende.

[Respondido por Hugo Cura]

DisplayPort: A minha gráfica liga-se a qualquer monitor?

Olá! Venho mais uma vez pedir a vossa ajuda. É o seguinte: andei a pesquisar monitores que tenham entrada DisplayPort, mas vejo que alguns têm por exemplo DisplayPort v1.2. Ora, a minha PlacaGráfica tem entradas de DisplayPort v1.4. Sendo assim terei que arranjar um monitor com v.1.4 ou qualquer tipo de DisplayPort funcionará? Obrigado pela vossa atenção! Abraço. Miguel Oliveira

Resposta:

Miguel,

Como qualquer protocolo bem desenvolvido, o DisplayPort tem presente a retrocompatibiliade necessária para funcionar com equipamentos das gerações anteriores.

Claro que isso tem um inconveniente, que deve ter presente. O protocolo usado será o que for comum a todos os equipamentos.

Assim e dado que a sua placa gráfica é de uma versão 1.4 e os monitores uma versão 1.2, será esta última a ser a base para a comunicação.

Claro que isso tem como consequência a perda de resoluções superiores e uma eventual menor qualidade da imagem apresentada no monitor, face ao que a placa gráfica consegue oferecer.

Respondendo diretamente à sua pergunta, teremos de dizer que qualquer tipo de DisplayPort funcionará. No entanto, para ter o melhor desempenho e retirar máximo da placa gráfica, o ideal ter que o monitor tivesse suporte já para a versão 1.4.

[Respondido por Pedro Simões]

Como abandonar o Programa Insiders do Windows 10?

Olá Pplware, Escrevo para vos colocar uma questão que me tem ocupado algum tempo. Há alguns meses aderi ao programa Insiders, por mera curiosidade e para ve o que a Microsoft andava a preprar para o Windows 10. Li várias vezes que as novidades eram muitas, mas a verdade é que não detetei muito que considere interessante. O que quero agora é regressar às versões anteriores e estáveis, mas não entendi ainda como o fazer. A resposta que mais vezes encontro na Internet é fazer a reinstalação do Windows 10, algo que não queria mesmo fazer. Assim, e é esta a minha questão, como faço eu paravoltar às vresões estáveis do Windows 10? Martins da Cunha

Resposta:

Martins,

A resposta que tem recebido não está longe da verdade se a sua contade foi regredir neste momento.

Para fazer a saída do programa Insiders deve aceder a essa área nas Definições (Atualizações de Segurança – >Programa Windows Insiders) e depois escolher a opção Deixar de receber preview build.

A questão aqui é que não vai acontecer no momento. Terá de chegar uma nova atualização para que seja terminado o ciclo de desenvolvimento.

É agora que entra a parte mais interessante. A Microsoft está a ultimar a próxima atualização do Windows 10, que deverá chegar muito em breve.

Assim, a sua espera será minima e muito em breve deixará de estar sujeito a estas atualizações.

[Respondido por Pedro Simões]

O que devo fazer para ter uma versão original do Windows 10?

Boa tarde, Antes de mais felicitar todo o vosso trabalho e dedicação por tudo o que fazem para manter os leitores informados e actualizados. Eu tenho um pc com o Windows 10 pro não original . Ultimamente tenho tido vários problemas talvez tudo devido às falhas constantes das actualizações da Microsoft. Como posso resolver esta situação visto que o programa original é muito dispendioso? Acha que uma chave original pode ajudar? Eu tenho visto vossas publicações e a última foi da GOODOFFER24 por exemplo. Isto é de confiança? Acha que pode resolver parte do meu problema? O que me recomenda? Desde já agradeço a atenção dispensada e obrigado pela ajuda. Com os melhores cumprimentos Flávio Silva

Resposta:

Flávio,

A utilização de um sistema operativo Windows sem uma licença válida, hoje em dia é algo que coloca em causa a segurança dos nossos dados e, de facto, pode levar a problemas de estabilidade.

Em todo o caso, a verdade é que, sem conhecer os problemas que está a ter, não é possível afirmar efetivamente que se deve a problemas nos updates relacionados com a inexistência de uma licença, no entanto, é de todo recomendável que tenha um Windows 10 original.

Sim, a GOODOFFER24 é de plena confiança. Pode adquirir uma licença para o Windows 10 a um ótimo preço, de forma totalmente legal e segura, e poderá depois garantir que o Windows Update aplicou todos os seus recursos para melhorar a segurança e estabilidade do computador.

[Respondido por Hugo Cura]

