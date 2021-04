A Google quer dar ao Android todas as funcionalidades que tem trazido ao longo dos anos para os seus vários serviços. Desta forma, a experiência de utilização é similar e estes passam a apostar mais nas plataformas móveis.

Nesse sentido, acabou por trazer agora uma novidade para o YouTube, na sua app para Android. Finalmente é possível escolher a qualidade com que os vídeos são apresentados, conseguido assim poupar dados ou garantir a sua melhor qualidade.

Uma novidade da Google para o Android

Uma das maiores queixas que existiam na app do YouTube para Android era a falta de controlo sobre a qualidade do vídeo. Os utilizadores tinham de deixar nas mãos da Google a escolhe deste parâmetro, o que nem sempre correspondia à vontade destes.

Isso agora muda tudo e já pode escolher a qualidade com que os vídeos do YouTube são apresentados no smartphone. Assim, o controlo fica totalmente nas mãos do utilizador, que escolhe qualidade nesse momento ou o padrão para o futuro, quer via Wi-Fi quer pela rede dos operadores.

Aceder às definições do YouTube

Para aceder a este parâmetro deve primeiro colocar um vídeo a tocar, carregando depois no mesmo. Isso dá acesso ao menu de definições do vídeo, que deve abrir e onde vai ver de imediato a qualidade que está selecionada para esse vídeo.

Ao escolher esse elemento vai ter acesso à lista das opções que pode selecionar para o vídeo. Para ajudar o utilizador, a Google simplificou e dá 4 perfis. O automático, a qualidade superior, a poupança de dados ou um modo avançado do YouTube.

Escolher a melhor qualidade do vídeo

Ao escolher este último, pode escolher um dos modos presentes, tal como já o faz no browser ao aceder ao YouTube. Se quiser, pode ainda escolher a última opção e definir para futuro qual a qualidade que os vídeos vão apresentar, tanto no Wi-Fi como nos dados.

Esta é mais uma excelente opção que a Google dá ao YouTube do Android. Finalmente os utilizadores podem escolher de forma detalhada e pormenorizada a qualidade dos vídeos, adaptando manualmente as condições que querem a qualquer momento.