Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Que robô aspirador devo escolher para a minha casa?

boas amigo, acompanho a vossa página já há alguns anos e estava interessado em adquirir um aspirador robot, gostava de saber a tua opinião a nível de preço/qualidade, a casa tem uns 80/90 M2 , obrigado e boa continuação João Martins

Resposta:

João,

Atualmente, há algumas característica que destacam os robôs aspiradores mais bem posicionados no mercado. Trata-se do suporte para mopa e depósito de água, e também da capacidade de mapear mais que 1 piso. Na verdade, a diferença de preço não é substancial, mas são características que por vezes são requisitos de alguns utilizadores.

Seja como for, dependendo do valor que está disposto a gastar, deixo-lhe duas sugestões do melhor que já nos passou pelas mãos, em termos de preço/qualidade.

Primeiro, é o Ecovacs Deebot OZMO 950, que já analisámos aqui:

É muito competente a desempenhar as tarefas, é silencioso em comparação com outros modelos e traz alguns acessórios de substituição. A app também é simples de utilizar.

Depois, a outra sugestão, mais económica mas até com potência superior, é o Roborock S5 Max, que também já analisámos:

Trata-se do robô aspirador mais potente que já testámos, que faz uma excelente aspiração logo à primeira passagem. Permite ainda ajustar a intensidade de água e poder de sucção por divisão, algo que pode ser necessário quando há habitualmente disparidade no nível de sujidade entre divisões. A app funciona também muito bem.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo ver filmes da pen numa Mi Box da Xiaomi?

Boa tarde, Como é que posso ver filmes e fotos na Xiaomi Mi Box usando uma pen? Obrigado

Resposta:

A forma mais simples e até mais útil de fazer usar a Mi Box da Xiaomi para ver filmes é recorrendo ao media player mais conhecido e até mais versátil da Internet.

Falamos de forma clara do Kodi, que é suportado por uma variedade grande de equipamentos e plataformas.

Para instalar o Kodi deve aceder à Play Store e fazer o processo normal de instalação de uma aplicação.

Após esse passo deverá configurar de forma mínima o Kodi e ligar a pen à Mi Box.

Para ver os seus filmes, deverá navegar dentro do Kodi para este dispositivo e escolhre o filme que quer ver.

[Respondido por Pedro Simões]

Como instalo uma VPN numa TV LG Smart TV?

Ora boas caros amigos, Hoje mais uma vez venho pedir a Vossa ajuda, como instalo uma VPN numa TV LG Smart tv 4K? Cumprimentos José Braz

Resposta:

José,

Como resposta rápida, não é possível instalar uma app de VPN numa TV LG. Para utilizar uma VPN, terá de a configurar no seu router, ou num computador a fazer roteamento, e depois ligar a LG a esse dispositivo.

No entanto, dependendo do objetivo para o qual pretende uma VPN, poderá ser suficiente fazer uma alteração de DNS. Se o seu fornecedor VPN suportar as configurações de DNS (também chamadas de Smart DNS em alguns), então poderá depois alterar o DNS definido na ligação de rede da TV que estiver em uso.

Poderá fazer essa alteração nas definições de rede > Ligação Wi-FI, Configurações avançadas, desativar Definir automaticamente. Depois só tem de colocar o IP correto em Servidor DNS.

[Respondido por Hugo Cura]

Preciso de ajudar para instalar os serviços Google no P40 Lite?

Boa tarde, vocês colocaram um vídeo no YouTube no qual explicaram como inserir os serviços Google no Huawei P40 Lite e, a seguir, deixaram um link para que as pessoas também o pudessem fazer. Esse link não funciona, já tentei várias vezes e fiquei na mesma! Rafael Rodrigues

Resposta:

Rafael,

Estará a referir-se ao seguinte vídeo:

Na descrição do vídeo, tem um link que deve utilizar para fazer o download dos ficheiros. Do que conseguimos ver, esse link está em pleno funcionamento:

Após abrir, deve apenas clicar no ícone Transferir, no canto superior direito. Tente utilizar o computador para fazer o download, até porque poderá ser mais prático, uma vez que terá de copiar todo esse conteúdo para uma unidade de armazenamento externo.

[Respondido por Hugo Cura]

Sou o único a ter problemas com o Gmail no Windows 10?

Boa noite Tenho o W10 e ao enviar um email do Gmail desde a App Correio, este vai para a pasta Spam em vez de ir para a pasta Enviado. Como resolver esta situação? Sem mais, os meus melhores cumprimentos e um obrigado por uma resposta, Atentamente, Júlio Sampaio

Resposta:

Júlio,

Tal como tem esse problema, muitos outros utilizadores estão a reclamar do mesmo problema.

Esta situação foi identificada e tem um vasto leque de queixas nos fóruns da Microsoft e da Google.

Do que tem sido avaliado, este problema deverá estar ou na atualização do Windows 10, ou na atualização da app de Correio.

Infelizmente não existe uma solução para esta situação, com a Google a ter emitido uma recomendação para que os utilizadores usem apenas o browser para aceder à sua conta do Gmail.

Esta questão foi coberta recentemente pelo Pplware e poderá ler informações mais detalhadas no artigo que apresentamos abaixo:

[Respondido por Pedro Simões]

Como usar um tablet como o ecrã de um mini PC?

Boa tarde, tenho uma questão sobre a utilização de um tablet. é possível utiliza-lo como monitor para um micro-pc que estou a montar? tenho conhecimentos de informática, mas não chego a esse ponto. grato pela atenção dispensada. José Sousa

Resposta:

José,

Considerando que trate de um tablet Android comum, não permitirá ligar simplesmente um cabo e utilizar o ecrã como de um monitor se tratasse.

No entanto, há algumas alternativas para, ainda assim, o poder utilizar para o que pretende. Antes de as referir, note que será necessário ter uma ligação de rede nesse micro PC e precisará de fazer toda a configuração utilizando um monitor.

Deixo então duas sugestões:

Portanto, no caso do SuPremo, o acesso será feito numa vertente de assistência remota, mas que resulta tal como de um monitor se tratasse. Poderá mesmo aceder se estiver fora da rede local. Há outras alternativas, como o TeamViewer e Anydesk.

Quanto ao Spacedesk, o conceito é um pouco diferente, pois trata-se de resolver a questão de “segundo ecrã”. No entanto, se configurar inicialmente como um ecrã duplicado, então sempre que fizer novo acesso verá o que estaria a ser visto no suposto monitor físico, que não está ligado.

[Respondido por Hugo Cura]

