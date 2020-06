A simplicidade e a modularidade do Gmail permite que seja usado em qualquer sistema e por qualquer app de correio. Esta é uma vantagem enorme e permite que possamos ler o email em qualquer lado e em qualquer dispositivo.

Isto leva muitos a usarem o cliente de email do Windows 10 para acederem ao correio eletrónico da Google. Esta facilidade parece agora decerto comprometida, com comportamentos anormais e problemas graves a serem relatados.

App Correio está a trazer problemas graves

É normal aos utilizadores do Windows 10 usarem o cliente a app Correio para ler o email do Gmail. A rápida e fácil configuração leva a que esta seja uma escolha óbvia para muitos utilizadores deste sistema da Microsoft.

O problema é que esta app parece estar agora a trazer problemas graves para quem usa o Gmail. Os muitos relatos publicados nos fóruns de suporte da Microsoft e igualmente da Google revelam que as mensagens estão a desaparecer de forma anormal.

Gmail está a perder mensagens no Windows 10

Do que é relatado, as mensagens enviadas estão a ser eliminadas, não ficando uma cópia na pasta dos emails enviados. Há também quem relate que estas estão a ser enviadas erradamente para a pasta dedicada ao spam.

Há ainda quem indique que, na verdade, as mensagens não são eliminadas, estando presentes nas pastas. No entanto, estas apenas podem ser consultadas na interface web do Gmail, podendo assim ser recuperadas a qualquer momento pelos utilizadores.

Microsoft tem de resolver este problema no email

Apesar de não haver ainda dados concretos sobre a causa deste problema, tudo aponta para que esta esteja identificada. Parece ser resultado da recentemente publicada atualização de maio ou na mais recente atualização da própria app Correio, lançada no dia 28 de maio.

Ainda não existe qualquer indicação de que a Microsoft tenha reconhecido o problema, mas a gigante do software deverá estar a avaliar o problema. Por agora, e segundo informações da própria Google, os utilizadores do Windows 10 devem usar apenas a interface web para acesso ao Gmail.