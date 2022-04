A Apple deixou bem clara a sua posição ambiental ao longo dos anos e como está mais amiga do planeta. Quer usar cada vez mais materiais reciclados e isso têm-se visto na forma como aborda os processos de fabrico dos seus equipamentos e das embalagens destes.

No seu relatório anual de progresso ambiental, a Apple revelou o progresso que tem realizado nesta área. Está cada vez mais amiga do ambiente e no último ano usou 50% mais materiais reciclados na produção de equipamentos.

Apple cada vez mais amiga do ambiente

Um dos maiores passos dados pela Apple para ajudar na proteção ambiental foi tomada com a remoção do carregador do iPhone. Claro que este não foi a única medida e há vários anos que a empresa tem uma responsabilidade grande nesta área.

O seu relatório anual de progresso ambiental, agora apresentado, mostrou que em 2021 a Apple usou 18% de materiais reciclados em toda a sua produção. Este é o valor mais elevado de sempre, com algumas das suas linhas a atingirem valores mais elevados, de 20%.

Aumentou a utilização de materiais reciclados

Ainda mais importante que este número é o valor de crescimento que houve entre 2020 e 2021. No ano passado a Apple registou um crescimento de 50% na utilização destes materiais, isto comparado com os 12% do ano anterior.

Nos materiais usados está agora incluída uma novidade. A Apple passou a usar ouro reciclado certificado (nas motherboards e câmaras do iPhone 13 e 13 Pro), enquanto a reutilização de cobalto, elemento raro, e tungsténio mais que dobraram neste período.

A Apple reduziu quase toda a utilização de plástico. Este material representou apenas 4% das embalagens em 2021, e os novos iPhones foram os primeiros dispositivos da marca sem nenhum material de embalagem plástica. A Apple espera eliminar o uso de plástico nas suas embalagens até 2025.

O planeta agradece esta postura da marca

Curiosamente, o que este relatório não incluiu foi a resposta da Apple às preocupações de reparabilidade. A marca registou que os seus equipamentos estão mais fáceis de reparar nos seus centros de reparação e usam designs mais duradouros. Falou do seu programa Self Service Repair, mas sem revela a data de lançamento.

Após apontar as suas metas para ser neutra em carbono até 2030, a Apple tem estado mais ativa na apresentação destes valores. Quer mostrar o seu empenho na proteção do planeta, mesmo que seja acusada de estar a mascarar as suas práticas mais agressivas de poluição com estas medidas e estes valores.