Este ano, há 5 mil milhões de telemóveis a ser descartados

Com os lançamentos constantes, torna-se complicado resistir à tentação de renovar o smartphone com mais frequência do que a necessária. No processo, esquecemos um pormenor importante que, sendo um erro repetido em massa, torna-se num problema.

Neste ano de 2022, há mais de cinco mil milhões de telemóveis a serem desperdiçados.

De acordo com o Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Forum, a maioria dos telemóveis que são desligados desaparecem em gavetas ou são descartados no lixo destinado a aterros sanitários ou incineração.

A organização internacional sem fins lucrativos, que se foca na recolha e tratamento de resíduos eletrónicos, pronunciou-se antes do International E-Waste Day, a decorrer hoje. Este dia é assinalado com o objetivo de sublinhar a importância da reciclagem de dispositivos, sendo o seu slogan para 2022 “Reciclar tudo, não importa quão pequeno seja”.

É muito fácil acumularem-se não utilizados e despercebidos nos lares, ou serem atirados para o caixote do lixo comum. As pessoas tendem a não perceber que todos estes artigos aparentemente insignificantes têm muito valor, e juntos, a nível global, representam volumes maciços.

Explicou Pascal Leroy, diretor-geral da WEEE, revelando que a campanha deste ano incide sobre os dipositivos pequenos.

Só este ano de 2022, serão descartados cerca de 5,3 mil milhões de telemóveis. Para que as pessoas percebam o impacto deste número, o fórum comparou-o: se os telemóveis tivessem uma profundidade média de 9 mm e fossem empilhados uns sobre os outros, o monte alcançaria cerca de 50.000 quilómetros. Ou seja, 120 vezes superior à Estação Espacial Internacional e um oitavo do caminho a percorrer até à Lua.

Telemóveis que não estão no fim da sua vida útil, mas são esquecidos

Este ano, o WEEE Forum realizou um estudo, inquirindo 8.775 agregados familiares, em seis países europeus, de modo a perceber a razão que motiva tantas pessoas a guardar os seus dispositivos antigos, ao invés de os reciclar ou reparar. As razões mais comuns foram:

Poderei voltar a utilizá-los no futuro (46%)

Pretendo vendê-lo ou doá-lo (15%)

Tem valor sentimental (13%)

Pode ter valor no futuro (9%)

Não sei como me desfazer dele (7%)

Se guardar os telemóveis na gaveta não gera propriamente lixo, embora seja um problema, descartá-los já alcança outra dimensão, pois gera uma enorme quantidade de desperdício, que exige energia e recursos que podiam ser contidos.

A vantagem da reciclagem dos telemóveis e outros dispositivos eletrónicos que as fabricantes podem aceder aos seus recursos naturais, como ouro, cobre, prata e paládio, reutilizando-os em novos equipamentos. A economia circular funciona neste setor também e é importante que as pessoas, pelo mundo todo, entendam a sua importância.

Assim sendo, caro(a) leitor(a), caso tenha telemóveis ou outros equipamentos eletrónicos que já não utiliza, não os deixe num armário, esquecidos, nem os descarte. Por sua vez, pense em reciclá-los ou, caso estejam ainda em boas condições, no geral, deixe que outra pessoa os utilize.

