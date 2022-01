Dinamarca deixará de usar combustíveis fósseis nos voos domésticos até 2030

O novo ano na Dinamarca começou com novos objetivos, com vista à diminuição das emissões de dióxido de carbono. Conforme anunciado, o país pretende que os voos domésticos abandonem os combustíveis fósseis até 2030.

Investigadores e empresas já estão a trabalhar em soluções para tornar isto possível.

O governo da Dinamarca anunciou um ambicioso objetivo com o ano de 2030 como horizonte temporal. Então, até ao final da década, o país pretende que os seus voos domésticos sejam livres de combustíveis fósseis. A novidade foi dada pela primeira-ministra Mette Frederiksen, que justificou a medida com a necessidade de tornar os “voos verdes”.

A Dinamarca tem como objetivo a redução de 70% das emissões globais de carbono até 2030, em comparação com os níveis de 1990. Contudo, o país reconheceu que as soluções para alcançar o seu objetivo ainda não estavam em vigor.

Quando outros países do mundo são demasiado lentos, então a Dinamarca deve assumir a liderança e elevar ainda mais a fasquia.

Disse Mette Frederiksen.

De acordo com a primeira-ministra, os voos domésticos ecológicos são uma meta difícil. No entanto, os investigadores e as empresas já estão a trabalhar no sentido de encontrar e trabalhar em soluções.

Da mesma forma que a Dinamarca, a Suécia anunciou planos para tornar os seus voos domésticos livres de combustíveis fósseis até 2030. Depois disso, até 2045, pretende que os voos internacionais sigam o mesmo caminho. Mais do que isso, anunciou, no início deste ano, que pretendia introduzir taxas mais elevadas para aviões altamente poluidores.

Airbus poderá ajudar a Dinamarca

A Airbus anunciou planos para desenvolver aviões movidos a hidrogénio, tendo apontado a sua operacionalização para 2035. Caso estes sejam concretizados, esta poderia ser uma forma de a Dinamarca alcançar os seus objetivos relativamente aos voos domésticos livres de combustíveis fósseis.

No entanto, não é claro se a tecnologia estará pronta a tempo e se os custos agradarão à Dinamarca.

