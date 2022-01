Ataque a sites da SIC, Expresso e Blitz foi para chamar à atenção?

Tal como fizemos saber ontem, os sites do jornal Expresso e da SIC ficaram indisponíveis devido a um ataque informático por ransomware. Além dos sites há alguns dos perfis das páginas nas redes sociais ficaram comprometidos.

Relativamente ao ataque ainda não há muitas informações, mas a Kaspersky refere que pode ser apenas uma questão de atrair/chamar à atenção.

O grupo Impresa confirmou ontem que os sites do Expresso e da SIC, bem como algumas das suas páginas nas redes sociais, estavam indisponíveis, devido a um ataque informático (ransomware), e que estão a ser desencadeadas ações no sentido de resolver a situação.

No final da noite, foi lançado um comunicado de imprensa onde era referido que tal incidente se tratava de um atentado nunca visto à liberdade de imprensa em Portugal...

Na nota publicada, é ainda informado que...

os jornalistas tanto da SIC como do Expresso “continuam a noticiar o que de mais relevante acontece no país e no mundo através das páginas que permanecem ativas” no Facebook, Instagram e Linkedin.