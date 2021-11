Rolls-Royce desenvolveu o avião elétrico mais rápido do mundo

Em setembro, a Rolls-Royce estreou o Spirit of Innovation, o seu primeiro avião totalmente elétrico. Na altura, empresa de aviação afirmou estar confiante nas capacidades do seu projeto e disse que os futuros voos atingiriam velocidades de 480 km/h.

No entanto, os testes mais recentes provam que o avião elétrico vai além disso, tendo registado uma velocidade máxima de 623 km/h.

A Rolls-Royce, uma das maiores empresas mundiais de aviação, realizou, há dois meses, a estreia do Spirit of Innovation, o seu primeiro avião totalmente elétrico. Embora tenha estabelecido, na altura, que o avião elétrico viria a atingir 480 km/h, as expectativas foram, agora, superadas.

Parte de uma indústria ainda em fase embrionária - a da aviação elétrica -, o Spirit of innovation tornou-se o avião elétrico mais rápido alguma vez desenvolvido, tendo atingido uma impressionante velocidade de 623 km/h. Apesar de admirável, este não foi o único recorde do avião da Rolls-Royce.

O Spirit of Innovation atingiu 555,9 km/h durante três quilómetros, batendo o recorde anterior de 213 km/h conseguido pelo Extra 330 LE Aerobatic. Além disso, voou 15 quilómetros a uma velocidade máxima de 532,1 km/h, batendo o recorde anteriormente estabelecido de 292,8 km/h. Por fim, o avião elétrico da Rolls-Royce demorou apenas 202 segundos a atingir uma altitude de 3.000 metros.

De acordo com a empresa de aviação, a tecnologia combinada no Spirit of Innovation, tem sido fundamental para a obtenção dos impressionantes resultados. Afinal, embora o avião elétrico possua um único propulsor com um design tradicional, no seu interior encontra-se um motor elétrico de 400kW e um conjunto de baterias com 6.480 células.

Rolls-Royce desenvolve avião elétrico mais rápido do mundo

Os testes ao avião elétrico da Rolls-Royce foram concluídos no dia 16 de novembro, na pista de MoD Boscombe Down, do Ministério da Defesa do Reino Unido. Embora os recordes ainda não estejam registados, a Rolls-Royce já submeteu os dados à Fédération Aéronautique Internationale (FAI), que monitoriza e certifica os registos mundiais aeronáuticos e astronáuticos.

A Rolls-Royce não está sozinha neste projeto. Aliás, estão envolvidas várias entidades públicas e privadas, como o governo britânico, o Aerospace Technology Institute (ATI), a Electroflight, e a YASA. Todos os intervenientes estão sob a coordenação da Acceleration of Flight Electrification (ACCEL).

O Spirit of Innovation não se destina a comercialização, mas para a Rolls-Royce testar os seus motores elétricos. No entanto, a empresa de aviação está a trabalhar com a Tecnam, para colocar no ar um avião elétrico de passageiros, em 2026.

Leia também: