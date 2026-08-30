Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Holiday - Green Day

Green Day é uma banda de rock norte-americana formada em Rodeo, Califórnia, em 1987, pelo vocalista e guitarrista Billie Joe Armstrong e pelo baixista e vocalista de apoio Mike Dirnt, tendo o baterista Tré Cool se juntado à banda em 1990. A banda é reconhecida por reacender o interesse do público em geral pelo punk rock. Os Green Day venderam aproximadamente 75 milhões de discos em todo o mundo, tornando-se um dos atos musicais mais vendidos de sempre. Foram nomeados para 20 Grammy Awards e ganharam cinco: Melhor Álbum Alternativo por Dookie, Melhor Álbum de Rock por American Idiot e 21st Century Breakdown, Gravação do Ano por "Boulevard of Broken Dreams" e Melhor Álbum de Musical por American Idiot: The Original Broadway Cast Recording. Em 2015, a banda foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame, no primeiro ano em que se tornaram elegíveis. Receberam uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood a 1 de maio de 2025.

Antes de adotar o nome atual, em 1989, a banda chamava-se Sweet Children. Faziam parte da cena punk da Bay Area do final dos anos 80 e início dos anos 90, que surgiu no número 924 da Gilman Street, um clube em Berkeley, na Califórnia. Os primeiros lançamentos da banda foram com a editora independente Lookout! Records, incluindo o álbum de estreia, 39/Smooth (1990). Durante a maior parte da carreira da banda, foram um power trio com Cool, que substituiu John Kiffmeyer em 1990, antes da gravação do segundo álbum da banda, Kerplunk (1991). Em 1994, o álbum Dookie, tornou-se um sucesso comercial, vendendo mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo. Embora os álbuns Insomniac (1995), Nimrod (1997) e Warning (2000), não tenham alcançado o mesmo sucesso que Dookie, foram bem sucedidos.

O sétimo álbum da banda, American Idiot (2004), renovou o sucesso do grupo, vendeu mais de 23 milhões de cópias em todo o mundo e tornou-se o álbum de rock de maior sucesso do século XXI no Reino Unido. Em 2010, estreou na Broadway uma adaptação teatral de American Idiot. O musical foi nomeado para três Tony Awards: Melhor Musical, Melhor Cenografia e Melhor Iluminação, vencendo nas duas últimas categorias. O álbum seguinte, 21st Century Breakdown (2009), manteve o grupo no topo das tabelas. Seguiu-se uma trilogia de álbuns, ¡Uno!, ¡Dos! e ¡Tré!, lançados em setembro, novembro e dezembro de 2012, respetivamente. Estes álbuns foram seguidos por Revolution Radio (2016), que se tornou o terceiro deles a estrear no topo da Billboard 200, Father of All Motherfuckers (2020) e Saviors (2024).

Os membros da banda também seguiram carreiras a solo e colaboraram em projetos paralelos como Pinhead Gunpowder, The Network, Foxboro Hot Tubs, The Longshot e The Coverups.

A sua apresentação no Woodstock ficou tão famosa que rendeu um álbum , chamado de “Dookie:Live At Woodstock 94’ “

In Wikipedia

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Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?