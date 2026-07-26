Como uma das mais usadas apps de streaming de música, o Spotify procura inovar e rechear-se de melhorias. Isso poderá ser reforçado em breve com uma melhoria que está a ser preparada. O Spotify prepara o seu próprio Shazam para reconhecer música sem sair da app.

Spotify prepara o seu próprio Shazam

O Shazam é ​​​​uma aplicação que muitos usam para identificar músicas que estão a tocar em bares, estádios, discotecas ou em qualquer lugar. Basicamente, permite que o telefone ouça a música que se pretende identificar e depois diz o nome e o artista. No entanto, esta função também pode ser desempenhada por outras aplicações e está até integrada em alguns telefones, como a funcionalidade "Play Now" do Google Pixel.

É estranho que o Spotify, a aplicação de música preferida de tantos utilizadores não tenha esta funcionalidade. No entanto, isto está prestes a mudar, uma vez que o código na sua versão recente, 9.1.70.1086, indica que será adicionado um identificador de música. Fica claro que o Spotify está a trabalhar numa funcionalidade para identificar músicas que estão a tocar perto do utilizador, semelhante ao Shazam.

Esta nova funcionalidade ainda não está disponível, nem foi confirmada pela própria plataforma de música. E em vez disso, aparece no código da versão 9.1.70.1086 da aplicação, que foi analisada de forma muito exaustiva. No código são apresentadas várias sequências de texto que revelam o seu funcionamento.

Servirá para reconhecer música sem sair da app

Entre as linhas de texto, encontramos algumas que afirmam explicitamente que uma música está a ser analisada ou até mesmo o que o Spotify irá informar quando não a conseguir encontrar. A plataforma utilizará o microfone do telefone para ouvir um excerto da música, analisá-lo e procurar uma correspondência no seu catálogo.

Obviamente, ainda é impossível saber onde estará localizado o botão de identificação ou exatamente como a plataforma irá descobrir a música, uma vez que a sua existência não foi confirmada. Além disso, foi apenas descoberto no código da versão para Android, mas é provável que a funcionalidade chegue também ao iOS no futuro.

A integração de um identificador pelo Spotify oferece uma clara vantagem aos seus utilizadores. Isto significa que, ao encontrar o nome de uma música, a plataforma permite que os utilizadores a adicionem mais facilmente à sua lista de favoritos sem terem de mudar de aplicação.