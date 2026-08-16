Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Connection - Elastica

Elastica foi um conjunto musical de britpop formado em 1992, em Londres, após a saída de Justine Frischmann dos Suede, dos quais foi uma das fundadoras. Juntamente com o baterista Justin Welch, outro ex-Suede, encontram a guitarrista Donna Matthews através de um anúncio na Melody Maker, e a baixista Annie Holland logo se junta a eles, também.

Assim, consolidava-se a sua formação. O quarteto é mais conhecido pelo seu álbum homónimo, de 1995, cujos singles alcançaram as tabelas de vendas tanto britânicas como americanas, e que superou Definitely Maybe, dos Oasis, como o disco de estreia mais rapidamente vendido no Reino Unido, um recorde que demorou cerca de onze anos a ser ultrapassado.

A banda encerrou as suas atividades no final dos anos 2000, amigavelmente. Lançaram, ainda, um último single no outono de 2001, "The Bitch Don't Work." Em 2017, surgiram rumores quanto a uma possível reunião da banda, depois de três dos membros, exceto Justine Frischmann, terem sido apanhados juntos num estúdio. Justin Welch desmentiu-os pouco depois, entretanto, e anunciou que os membros dos Elastica se tinham reencontrado apenas para trabalhar no relançamento, num vinil colorido de edição limitada, do seu primeiro álbum.

In Wikipedia

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Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?