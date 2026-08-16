Caça espanhol da NATO abate drone que invadiu espaço aéreo europeu

Um caça F-18 da Força Aérea Espanhola, integrado numa missão de policiamento aéreo da NATO, abateu este domingo um drone que entrou no espaço aéreo da Roménia.

O incidente aconteceu durante a madrugada, numa zona próxima da fronteira com a Ucrânia.

Segundo o Ministério da Defesa romeno, os radares detetaram o drone depois de este entrar no espaço aéreo nacional a partir da vizinha Moldávia. O aparelho foi intercetado por um F-18 espanhol e abatido às 05:01 locais, 03:01 em Lisboa.

Os destroços terão caído numa área desabitada da região de Galați, no sudeste da Roménia, não havendo indicação de vítimas ou danos materiais significativos.

NATO reforça vigilância no flanco leste

O caça espanhol encontrava-se na Roménia no âmbito de uma missão de policiamento aéreo da NATO, destinada a reforçar a vigilância e a capacidade de resposta da Aliança no seu flanco oriental.

A Roménia tem estado particularmente exposta aos efeitos da guerra na Ucrânia. Desde 2023, as autoridades romenas têm registado várias incursões ou quedas de fragmentos de drones relacionados com ataques nas proximidades dos portos ucranianos do Danúbio.

O episódio acontece poucos dias depois de outro incidente semelhante na Letónia, onde um drone que entrou no espaço aéreo do país foi abatido por um caça italiano integrado numa missão da NATO.

A crescente frequência destes incidentes está a aumentar a pressão sobre os sistemas de vigilância e defesa aérea dos países que fazem fronteira com a Ucrânia e com a Rússia.

Origem do drone ainda não está totalmente esclarecida

Apesar de o drone ter entrado na Roménia a partir da Moldávia, as autoridades ainda não confirmaram oficialmente a sua origem ou quem o operava.

O incidente ocorre num contexto de aumento das incursões de drones na região, consequência direta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Roménia já tinha abatido, em julho, um drone que violou o seu espaço aéreo, numa das primeiras respostas deste tipo desde o início da invasão russa.

A situação demonstra também a importância crescente das missões de policiamento aéreo da NATO, que permitem aos países aliados reagir rapidamente perante aeronaves não identificadas ou consideradas uma ameaça.

Para já, as autoridades romenas continuam a investigar o incidente e a origem do drone abatido.