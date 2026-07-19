Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

There She Goes - Sixpence None The Richer

Sixpence None The Richer (em português: Seis Cêntimos (Pence) Não Deixam Ninguém Rico) é uma banda de pop rock cristão norte-americana, formada em New Braunfels, Texas.

É formada pelos músicos Leigh Bingham Nash, Matt Slocum, Sean Kelly, Justin Carry, Jerry Dale McFadden, Dale Baker e Rob Mitchell. Teve ainda na sua formação Tess Wiley e J. J. Plasencio.

Os Sixpence None the Richer começaram a ganhar forma no início dos anos 90 em New Braunfels, Texas, quando o guitarrista Matt Slocum conheceu a vocalista Leigh Nash num retiro da igreja. A dupla gravou uma demo antes de finalmente assinar com a R.E.X. Registos. O seu LP de estreia, The Fatherless & the Widow, foi lançado em 1993, seguindo-se o seu segundo trabalho, This Beautiful Mess, de 1995, que ganhou um prémio Dove. O EP Tickets for a Prayer Wheel veio logo a seguir.

Em 1997, os Sixpence None the Richer lançaram o seu álbum homónimo e, dois anos depois, dispararam para a fama global com o lançamento de "Kiss Me" como single. A música ultrapassou 1 bilião de streams no Spotify, colocando a banda no clube de elite dos Billions. Notavelmente, mais de 33% destes streams ocorreram em 2024, demonstrando o alcance contínuo da música a novos públicos e o crescimento sustentado da popularidade. Além disso, em 2024, "Kiss Me" recebeu o certificado de Tripla Platina da RIAA, após a certificação de Dupla Platina em 2023. Apresentada em inúmeros filmes e programas de TV, a faixa catapultou os Sixpence None the Richer para o mainstream, sendo tocada em mais de dez países.

Os elogios continuaram com a interpretação da banda de "There She Goes", dos The La, que se tornou também um grande sucesso. No Outono de 2002, os Sixpence None the Richer regressaram com os Divine Discontent, e a sua versão do clássico "Don't Dream It's Over", dos Crowded House, trouxe-os de volta às tabelas de vendas no início de 2003. Embora o grupo se tenha separado discretamente em 2004, os seus membros mantiveram-se activos individualmente, lançando novas canções periodicamente, incluindo os álbuns "The Dawn of Grace" e "Lost in Transition".

Em 2024, a banda reuniu-se para lançar "Rosemary Hill", o seu primeiro EP em mais de uma década, pela Flatiron Recordings. A revista Paste elogiou o lançamento, escrevendo: "Sixpence... está de volta e tão cativante como sempre. Rosemary Hill pega nas raízes rock da banda e combina-as com um toque de distorção vibrante e alt-tone." Além disso, no outono de 2024, a banda embarcou numa digressão de 25 anos pelos EUA, passando por 50 cidades, esgotando os bilhetes em mais de uma dúzia de salas de espetáculos ao longo do caminho.

Em abril de 2025, os Sixpence None the Richer lançaram o seu primeiro álbum ao vivo, Live at Gruene Hall, gravado no seu concerto esgotado na sua cidade natal, no lendário Gruene Hall — o salão de dança mais antigo do Texas em funcionamento contínuo.

Os Sixpence None the Richer ajudaram a moldar o panorama musical através das gerações e continuam a levar a sua música, tanto nova como antiga, a públicos de todo o mundo.

In Wikipedia

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Top 50 — Portugal

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