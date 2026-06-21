Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

More - Sisters of Mercy

The Sisters of Mercy é uma banda de rock britânica, fundada em Leeds em 1980 por Andrew Eldritch (voz) e Gary Marx (guitarra). A eles juntaram-se Ben Gunn (guitarra, substituído por Wayne Hussey, em 1983) e Craig Adams (baixo).

Apesar de terem lançado apenas três LPs, as The Sisters of Mercy tornaram-se uma das bandas mais influentes da década de 1980. A origem do nome da banda vem de uma canção de Leonard Cohen e de uma ordem religiosa de freiras católicas.

Os Sisters of Mercy vieram do movimento oriundo do pós-punk e foram uma liderança no género rock gótico, em parte graças ao seu primeiro álbum de estúdio, First and Last and Always, tendo alcançado um amplo sucesso em Inglaterra e nos Estados Unidos. Desde os primórdios do grupo, tocando em bares e discotecas de Leeds, a banda ficou marcada por atrair uma legião de admiradores; o cantor Eldritch tem como traço principal uma voz de baixo-barítono grave e sombria; as letras da banda versam sobre temas comuns ao rock gótico. A banda também inovou ao utilizar uma máquina para executar a bateria/percussão, apelidada de Doktor Avalanche.

As dificuldades de relacionamento com Andrew Eldritch provocaram a saída de muitos membros dos Sisters of Mercy, deixando-o como único membro original. Em 1985 Gary Marx abandona a banda e forma os Ghost Dance com a vocalista Anne-Marie Hurst; Wayne Hussey e Craig Adams formam a banda The Mission em 1986. Hoje, apenas Eldritch, Kai e Ben Christo fazem parte dos Sisters of Mercy. Apesar de já não editarem trabalhos originais, continuam a fazer digressões. Em Junho de 2007 actuaram em Espanha, na Alemanha e na Bélgica.

Em 2009, durante a sua digressão pela América do Sul, passaram pelo Brasil, com concertos em Porto Alegre e em São Paulo.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?