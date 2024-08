Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Livin' On The Edge - Aerosmith

Aerosmith são uma banda norte-americana de rock, por vezes referida como "The Bad Boys from Boston" e "A Maior Banda de Rock and Roll da América". O seu estilo, enraizado num hard rock baseado no blues, também incorpora elementos do pop, heavy metal e rhythm and blues, e inspirou diversos artistas subsequentes como os Guns N' Roses. A banda foi formada em Boston, Massachusetts, em 1970. O guitarrista Joe Perry e o baixista Tom Hamilton, originalmente integrantes de uma banda chamada Jam Band, encontraram-se com o vocalista Steven Tyler, o baterista Joey Kramer e o guitarrista Ray Tabano e formaram os Aerosmith. Em 1971, Tabano foi substituído por Brad Whitford, e a banda começou a atrair seguidores em Boston.

A banda assinou com a Columbia Records em 1972, e lançaram uma sequência de álbuns multi-platina, começando com seu álbum de estreia homónimo, de 1973, seguido por Get Your Wings, de 1974. Em 1975, a banda estourou no mainstream com Toys in the Attic, e o álbum seguinte, Rocks, de 1976, cimentou o status dos Aerosmith como super estrelas do hard rock. No final dos anos 70, eles estavam entre as bandas mais populares do mundo, desenvolvendo uma legião de fieis fãs, por vezes referidos como "Blue Army". Todavia, o vício em drogas e conflitos internos resultaram na saída de Perry e Whitford do grupo em, respectivamente, 1979 e 1981. Eles foram substituídos por Jimmy Crespo e Rick Dufay. A banda não conseguiu criar muito bem entre 1980 e 1984, lançado somente um álbum — Rock in a Hard Place — que, apesar de ter recebido certificação de ouro, falhou em alcançar os sucessos prévios.

Ainda que Perry e Whitford tenham regressado em 1984 e a banda tenha assinado um novo contrato, dessa vez com a Geffen Records, os Aerosmith só conseguiram reconquistar o nível de popularidade alcançado nos anos 70 em 1987, quando ficaram sóbrios e lançaram Permanent Vacation. Através dos anos 80 e 90, a banda lançou diversos sucessos e ganhou inúmeros prémios musicais, além de conseguir alcançar as marcas de multi-platina em álbuns como Pump (1989), Get a Grip (1993) e Nine Lives (1997). O seu regresso tem sido descrito como um dos mais memoráveis e espetaculares na história do rock 'n roll. Após 41 anos tocando, a banda continua em turnés e gravando músicas.

É a banda de rock norte-americana que mais vendeu em toda a história, com mais de 150 milhões de álbuns vendidos ao redor do mundo, incluindo 66,5 milhões vendidos, tão somente, nos Estados Unidos. Eles também detêm o recorde do maior número de álbuns com certificações de ouro e multi-platina de um grupo norte-americano. A banda conseguiu colocar vinte e uma músicas no Top 40 da Billboard Hot 100, nove músicas no topo do Hot Mainstream Rock Tracks, ganhar quatro Grammy Awards e dez MTV Video Music Awards. Eles foram induzidos no Hall da Fama do Rock and Roll em 2001, e foram incluídos nas listas de 100 Maiores Artistas de Todos os Tempos da Rolling Stone ficando na 59° posição. Também foram incluídos na lista dos 100 Maiores Artistas de Todos os Tempos feita pelo canal de televisão VH1 ficando em 11º lugar. É uma das bandas do género que, durante muitos anos, manteve os seus membros originais, com os The Rolling Stones.

