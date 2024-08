6 tipos de sites aos quais não deve fornecer as suas informações reais

A utilização de informações falsas na Internet pode muitas vezes ajudá-lo a evitar anúncios indesejados, spam e potenciais ameaças à segurança. Mas como decidir quando utilizar detalhes falsos e quando dizer a verdade?

1. Não forneça informações verdadeiras a páginas de acesso a Wi-Fi gratuito

Ao aceder a uma rede Wi-Fi gratuita em locais públicos, como cafés ou aeroportos, poderá ser-lhe pedido que se inscreva com dados pessoais. Estas redes nem sempre são seguras e as informações que fornece podem ser recolhidas para fins de marketing ou podem mesmo ser pirateadas.

2. Inquéritos e questionários online

Embora aparentemente inofensivos, os inquéritos e questionários online recolhem frequentemente mais do que apenas as suas respostas. Podem recolher as suas informações pessoais para fins de marketing direcionado ou vendê-las a corretores de dados. Por isso, a menos que se trate de um inquérito de uma fonte de confiança, é melhor utilizar informações falsas para proteger a sua privacidade.

3. Sites de publicidade

Os sites de publicidade normalmente recolhem informações para o poderem inundar com anúncios direcionados. Por isso, fornecer-lhes informações falsas pode ajudá-lo a evitar anúncios incessantes e impedir que os seus dados sejam vendidos a terceiros.

4. Sites de comércio eletrónico onde se fazem compras únicas

Para compras únicas em sites de comércio eletrónico menos reputados, é aconselhável utilizar informações falsas, especialmente se o site não exigir o envio de bens físicos. Isto protege os seus dados de potenciais violações e reduz o risco de roubo de identidade.

É claro que vale a pena notar que isto é uma mistura, uma vez que terá de fornecer algumas informações de identificação para efetuar a sua compra. Se for esse o caso, tente limitar a quantidade de informações que fornece.

5. Registos de avaliação gratuita

As avaliações gratuitas requerem frequentemente um registo que inclui dados pessoais. Para evitar futuro spam e potencial utilização indevida de dados, utilize sempre informações falsas. Além disso, mantenha-se a par do que assinou para evitar cobranças inesperadas.

6. Informações pessoais em fóruns e comunidades online

Os fóruns e as comunidades online podem ser ótimos para trocar ideias, mas também podem ser um centro de extração de dados. Proteja a sua identidade utilizando pseudónimos e dados falsos ao inscrever-se. Isto não só protege as suas informações pessoais, como também evita contactos indesejados com outros utilizadores.

4 sites onde deve fornecer sempre as suas informações reais

Embora existam muitos casos em que fornecer informações falsas é benéfico, há alturas em que deve sempre fornecer os seus dados reais para evitar problemas. Por exemplo, forneça sempre as suas informações reais a estes sites:

Sites do governo;

Sites financeiros (por exemplo, plataformas bancárias e de investimento);

Sites profissionais (por exemplo, LinkedIn e portais de candidatura a emprego);

Sites de serviços médicos e de saúde.

A proteção da sua privacidade online envolve a utilização estratégica de informações falsas em determinados sites, ao mesmo tempo que fornece detalhes reais quando necessário. Ao saber onde traçar a linha, pode evitar spam indesejado e ameaças à segurança.

Leia também: