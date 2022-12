Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

The Chain - Fleetwood Mac

Fleetwood Mac é uma banda anglo-americana de rock, formado em Londres, no ano de 1967. Em mais de 50 anos de carreira, o grupo vendeu mais de 120 milhões de cópias no mundo, sendo uma das bandas de maior sucesso comercial no mundo. Em 1998, alguns integrantes foram introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame. Além disso, o conjunto foi premiado pelo Brit Awards pela sua contribuição na história da música e, em 2018, foram declarados MusiCares Person of the Year.

O grupo teve várias formações. A inicial, caracterizada pela participação do guitarrista e compositor Peter Green, o guitarrista Jeremy Spencer, o baterista Mick Fleetwood e o baixista John McVie, com a qual gravaram o seu álbum de estreia em 1968. Por vários anos decorreram várias mudanças na formação, enquanto o som do grupo sofreu mudanças do blues até ao pop rock, algo marcado pela entrada de Bob Welch e Christine McVie em substituição de Green e Spencer. Em 1974, após uma mudança do grupo para os Estados Unidos e o lançamento do disco Heroes Are Hard to Find, Welsh saiu do grupo.

A formação mais famosa do grupo iniciou-se ainda em 1974, quando o baterista Mick Fleetwood conheceu um duo de folk rock formado por Lindsey Buckingham e Stevie Nicks. Os dois novos integrantes, juntamente com Christine McVie, estruturaram em definitivo o pop rock como principal género do grupo. Na época, a banda lançou Fleetwood Mac (1975) e Rumours (1977), este último um sucesso mundial. Apesar da formação se ter mantido até 1987, com o álbum Tango in the Night, a banda foi caracterizada por crises, hiatos, abuso de drogas e brigas internas entre os integrantes. Naquele ano, Buckingham deixou o grupo e os membros clássicos retornaram apenas em 1997, com o projeto ao vivo The Dance.

Desde 1998, a banda passou por outras mudanças. Christine McVie deixou o grupo naquele ano, tornando os Fleetwood Mac um quarteto. Com esta configuração, foram lançados os projetos Say You Will (2003) e Extended Play (2013). Com o regresso de McVie em 2014, a teclista juntou-se com Buckingham para um futuro disco da banda. Com a recusa de Stevie Nicks em participar, Lindsey Buckingham Christine McVie foi lançado em 2017 como obra a solo dos músicos. Em 2018, Lindsey Buckingham foi expulso do grupo e substituído por Mike Campbell e Neil Finn.

