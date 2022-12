Preço dos combustíveis não baixa na próxima semana! Saiba porquê…

A cada semana os portugueses vivem na expectativa se o preço dos combustíveis segue uma tendência de descida ou de aumento.

Na passada sexta-feira, surgiram as primeiras informações que o valor dos combustíveis iria continua a baixar... e vão baixar! No entanto, há uma variável que vai subir e, provavelmente", anular as descidas de preço da gasolina e gasóleo. Saiba o que mudou entretanto.

Combustíveis: Desconto do ISP vai ser reduzido...

O preço dos combustíveis não vai descer no início da semana, porque o Governo decidiu cortar no desconto que está a ser aplicado no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) revela o Porto Canal.

O Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) é um dos impostos especiais de consumo previstos na lei. É aplicado à gasolina e ao gasóleo, mas também a outros produtos, petrolíferos e energéticos, hidrocarbonetos e eletricidade.

O imposto vai ser reduzido em 3,9 cêntimos por litro no gasóleo e 2,4 cêntimos por litro na gasolina. Esta decisão deverá anular a descida do preço dos combustíveis prevista para a próxima semana, que apontava para menos 3 cêntimos no gasóleo e menos 1 cêntimo na gasolina.

O preço do gasóleo pode manter-se, mas a gasolina deve ficar mais cara 1 cêntimo e meio a partir de segunda-feira. O gasóleo está a descer há sete semanas consecutivas e a gasolina há um mês.