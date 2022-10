Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Gangsta's Paradise - Coolio

Coolio, nome artístico de Artis Leon Ivey Jr. (Compton, 1 de agosto de 1963 – Los Angeles, 28 de setembro de 2022) foi um rapper, ator, chef e produtor de discos americano. Ele era mais conhecido pela canção "Gangsta's Paradise", vencedora do Grammy e tema do filme Mentes Perigosas, lançado em 1995, e pelo tema da série Kenan & Kel, onde também aparecia na abertura contracenando com os protagonistas.

Coolio alcançou sucesso em meados dos anos 90 e também era conhecido por outros singles como "Fantastic Voyage", "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)" e "C U When U Get There". Desde então, Coolio lançou álbuns de forma independente e também tornou-se um chef, criando uma websérie chamada Cookin 'with Coolio e lançando um livro de receitas.

Enquanto estava na casa de um amigo a 28 de setembro de 2022, Coolio foi encontrado inconsciente no chão do WC. De acordo com os socorristas anunciaram que estava morto antes de prestar os primeiros socorros. A polícia abriu uma investigação sobre a sua morte, embora não haja suspeita de crime, e o empresário de Coolio afirmou que ele parecia ter tido um ataque cardíaco.

