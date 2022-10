Twitter incentiva a partilha direta de tweets em vez de tirar screenshots

O Twitter sabe quando se fazem tweets para partilhar noutro sítio, e preferia que lhe dessem algum crédito em vez disso.

Agora, alguns utilizadores estão a ver pop-ups a fazer-lhes um "pedido" para partilharem o link para um tweet em vez de tirarem um screenshot dele.

Alguns utilizadores do Twitter estão a começar a ver um novo pop-up que os leva a partilhar um link para tweets em vez de tirarem um screenshot do mesmo. A investigadora de aplicações Jane Manchun Wong viu o novo pop-up que aparece imediatamente após um utilizador fazer screenshot de um post; o aviso diz: "Share Tweet instead?". Os utilizadores estão a ver algumas versões diferentes, como "Copy link" e botões "Share Tweet".

O porta-voz do Twitter, Shaokyi Amdo, confirmou que a mensagem é um teste com um pequeno grupo de utilizadores de iOS. O pop-up é a última pequena atualização que a empresa está a testar para tentar levar as pessoas a utilizar mais a plataforma.

Screenshots de tweets acabam por ser repostos na plataforma, mas também se espalham por todos os cantos da Internet que não são Twitter, como histórias e posts no Instagram, vídeos no TikTok, ou chats de grupo e outras mensagens privadas.

Mas porquê este incentivo do Twitter?

Imagens de tweets a fazer números fora da aplicação do passarinho é um ambiente em que a plataforma está a perder. E visitar a rede social depois de ver um tweet postado noutro sítio envolve mais passos do que simplesmente clicar num link direto. O pedido para partilhar um tweet em vez de tirar um screenshot é apenas uma das formas que o Twitter tem tentado aumentar o número de utilizadores.

Em Agosto, a empresa anunciou um teste que permite a potenciais novos utilizadores testar a rede social sem criar uma conta. Em Setembro, Wong observou também que o Twitter estava a experimentar uma rápida recordação aos utilizadores de que podem partilhar tweets com qualquer pessoa, incluindo pessoas sem conta.

