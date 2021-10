Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

White Wedding Pt 1 - Billy Idol

William Albert Michael Broad (Middlesex, 30 de novembro de 1955), mais conhecido pelo seu nome artístico Billy Idol, é um músico britânico. Teve a ideia de se autodenominar Billy Idol. Começou a sua carreira levando para os concertos uma mala igual à dos desenhos animados dos quais era fã.

Início de vida

Idol nasceu em Stanmore, Middlesex, Inglaterra, como William Albert Michael Broad. O nome de Billy Idol foi inspirado pela descrição de um professor como "idle". Numa entrevista a 21 de novembro de 1983, Idol também cita que o nome "foi uma brincadeira, mas também parte da velha escola inglesa de rock. Billy Fury e tudo isso. Foi uma 'coisa dupla' não apenas um puxão para pessoas tipo superestrelas. Foi tudo meio que — todo mundo estava fazendo isso também — foi divertido, sabe?" Ele continua a dizer que o nome "realmente nem sempre sai pela culatra, somente com as pessoas estúpidas que levam a sério".

Em 1958, quando Idol tinha dois anos, os seus pais mudaram-se para Patchogue, em Long Island, Nova Iorque, Estados Unidos. A família voltou para o Reino Unido, quatro anos depois com Idol e uma jovem criança, Jane (que havia nascido nos Estados Unidos), estabelecendo-se em Dorking, Surrey. Em 1971 a família mudou-se para Bromley, no sudeste de Londres, onde ele estudou na Ravensbourne School for Boys. Idol (em vez de William Broad) também estudou na Worthing High School for Boys, em West Sussex. Em outubro de 1975, foi para a Universidade de Sussex, para conseguir uma graduação em língua inglesa e viver no campus (East Slope) mas saiu um ano depois (1976). Ele passou a participar do Contingente Bromley, fãs dos Sex Pistols, um grupo que viajou para a cidade quando a banda tocava.

Carreira

Iniciou a sua carreira musical como integrante dos Bromley Contingent, um grupo de seguidores do Sex Pistols, que incluía membros dos The Clash e Siouxsie and the Banshees. Billy uniu-se a Tony James (que depois foi para os Sigue Sigue Sputnik e Sisters of Mercy), ambos faziam parte da primeira formação da lendária e famosa banda punk Chelsea, logo depois deixaram os Chelsea e formaram a banda Generation X, cujo nome veio de um livro sobre a Cultura Rock da Juventude dos Anos 60. Os Generation X que além do próprio Idol na guitarra e vocal, tinham Tony James no baixo e John Towe na bateria, estourou em Londres em 1979.

Após três discos lançados, o grupo acaba em 1980 e já no ano seguinte, Billy Idol resolve investir numa carreira solo. Mudou-se definitivamente para os Estados Unidos e ao lado do respeitadíssimo guitarrista Steve Stevens, lançou grandes hits como "Dancing With Myself", "Mony Mony", "White Wedding", "Rebel Yell", "Eyes Without a Face", "Flesh For Fantasy", "Sweet Sixteen", "Don't Need a Gun" e "Cradle Of Love".

O cantor permaneceu um longo tempo em silêncio na década de 90, onde lançou apenas o álbum "Cyberpunk". Em 2002, ele gravou o acústico “Storytellers” para o canal de televisão norte-americano VH-1 e em 2005 volta aos tops com o álbum Devil's Playground.

Em 2008 lançou o CD e DVD "The Very Best Of Billy Idol: Idolize Yourself". Uma coletânea dos principais sucessos e duas faixas novas, John Wayne e New Future Weapon.

Recentemente

Em 16 de fevereiro de 2010, Idol foi anunciado como um dos atos para cantar no Download Festival em Donington Park. Ele afirmou: Com todas essas grandes bandas pesadas e legais tocando no Download este ano, eu vou ter que vir armado com a minha atitude punk rock, Steve Stevens, e todas as minhas canções clássicas, mais um par de saída covers. deve ser divertido! Em março de 2010, Idol acrescentou Billy Morrison, ex-baixista do The Cult, banda que abrira para Billy idol em 87 e grandes amigos, o ex-parceiro de banda de Billy idol, James Stevenson no Generation X, também foi guitarrista base no The Cult, Billy Idol e o The Cult já tocaram inúmeras vezes e compartilham integrantes] guitarrista do Camp Freddy e o baterista Jeremy Colson para a sua turné arranjo.

Atualmente, ele está a gravar um álbum de material novo com o produtor Trevor Horn, e o ex-colega da banda Buggles de Horn, Geoff Downes.

A autobiografia do cantor denominada “Dancing With Myself” foi lançado nos EUA e Europa no dia 7 de outubro de 2014.

Em novembro de 2017 foi convidado por Morrissey para abrir dois shows no Hollywood Bowl da sua turné Low in High School.

A 15 de novembro de 2018, após quase quatro décadas a morar nos Estados Unidos, obteve enfim a cidadania norte-americana.

