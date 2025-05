Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

When I'm Small - Phantogram

Phantogram é um duo musical norte-americano de Greenwich, Nova Iorque, formado em 2007 e composto pelos multi-instrumentistas e vocalistas Sarah Barthel e Josh Carter.

A banda define a sua música como rock eletrónico, dream pop, eletrónica e trip hop, e descreveu o seu som como "street beat, psych pop". De acordo com Carter, a sua música tem "muitos ritmos, guitarras vibrantes, teclados espaciais, ecos e vozes arejadas". Carter e Barthel foram inspirados por vários artistas, incluindo os Beatles, David Bowie, Cocteau Twins, J Dilla, Flaming Lips, John Frusciante, Serge Gainsbourg, Madlib, Sonic Youth, Yes, Kevin Shields e Prince.

Escrevem e gravam num celeiro remoto no interior do estado de Nova Iorque chamado Harmonie Lodge[10]. A banda lançou cinco álbuns de estúdio (Eyelid Movies em 2010, Voices em 2014, Three em 2016, Ceremony em 2020 e Memory of a Day em 2024), quatro EPs (Phantogram e Running From the Cops em 2009, Nightlife em 2011 e Phantogram em 2013) e 24 singles.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify



Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?