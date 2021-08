Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Kelly Watch The Stars - AIR

AIR é uma dupla francesa de música electrónica, formada no ano de 1995 por Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel.

O nome da banda é uma sigla (por isso a grafia em maiúsculas) para Amour, Imagination, Rêve (em português, 'Amor, Imaginação e Sonho'). Os AIR costumam fazer parte das bandas sonoras dos filmes de Sofia Coppola.

Os trabalhos desta dupla francesa iniciaram-se com o EP Premiers Symptômes, seguido de Moon Safari, álbum aclamado pela crítica; da reedição de Premiers Symptômes (1997); da banda sonora do filme de Sofia Coppola, The Virgin Suicides, e dos álbuns 10.000Hz Legend, Everybody Hertz (feito em 2002, com um remix das principais músicas de 10.000Hz Legend), Talkie Walkie, Pocket Symphony e Love 2.

Em 2014 a dupla foi convidada pelo museu francês Palais des Beaux-Arts de Lille a sonorizar uma exposição chamada "Open Museum". O álbum Music For Museum, lançado apenas no formato vinil com 9 faixas inéditas e com uma tiragem limitada a apenas 1.000 exemplares é o resultado desse trabalho.

