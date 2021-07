Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Iris – Goo Goo Dolls

Goo Goo Dolls é uma banda de rock dos Estados Unidos, formada em 1986, em Buffalo. Os seus integrantes são Johnny Rzeznik (voz e guitarras), Robby Takac (baixo e voz), e Mike Malinin (substituto de George Tutuska na bateria).

Com uma mistura de pop rock alternativo, o trio alcançou o seu sucesso nos anos 1990. O seu quinto álbum, A Boy Named Goo, foi o primeiro sucesso comercial da banda. Rzeznik, órfão que começou a morar sozinho aos 15 anos, tocava em diversas banda locais, e fazia um curso para ser aspirante de canalizador. A banda não se chamava Goo Goo Dolls e sim Sex Maggots.

O co-fundador e baterista George Tutuska resolveu sair da banda, tendo sido substituído por Mike Malinin. No final da década de 1990 a banda tornou-se bastante reconhecida pela canção “Iris”, trilha sonora do filme Cidade dos Anjos e faixa do álbum Dizzy Up the Girl.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify