5G: Já há 180 operadoras no mundo a disponibilizar serviço

Sim, as redes 5G já são uma realidade no mundo! Em Portugal, infelizmente, ainda decorre o leilão de atribuição de frequências e não há propriamente um fim à vida. Na passada sexta-feira, Portugal chegou aos 135 dias de leilão.

No mundo já há 180 operadoras a disponibilizar serviço, através de mais de um milhão de estações.

5G: Mais de 600 modelos de smartphone já com suporte…

Segundo o relatório trimestral do Observatório Europeu do 5G (entidade que segue o desenvolvimento do 5G na Europa), em junho de 2021 havia já 180 operadoras no mundo a disponibilizar serviços 5G. No que diz respeito a estações base, já são mais de um milhão, sendo que a China lidera este ranking.

De acordo com o documento, a China tem já mais de 700 mil, a Coreia do Sul 150 mil e Japão 50 mil. Os Estados Unidos da América t~em cerca de 40 mil. O relatório revela também que existem já 600 modelos de telemóveis que suportam o 5G.

Como referido, Portugal e a Lituânia eram os dois países da União Europeia (UE) sem serviços de quinta geração (5G) no final de junho, de acordo com último relatório do Observatório Europeu para o 5G.

Atualmente, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, Estónia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, República Checa, Roménia e Suécia são os países da UE que já têm serviços 5G.

A quinta geração de comunicações móveis vai potenciar uma série de serviços inovadores. Realidade virtual e aumentada, carros conduzidos remotamente ou autónomos, cirurgias à distância, são alguns dos exemplos que poderão ter na base uma rede de comunicações assente no 5G.

Como referido, a latência baixará para os 5ms, podendo abrir portas a um novo mundo de possibilidades e cenários.