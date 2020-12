Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Blurry – Puddle Of Mudd

Os Puddle of Mudd ssão uma banda de rock americana formada em Kansas City, MO em 1991. Até o momento, a banda vendeu mais de sete milhões de álbuns e teve uma sequência de singles de rock mainstream número 1 nos Estados Unidos. A sua estreia numa grande editora, Come Clean, vendeu mais de cinco milhões de cópias. Eles lançaram um trabalho alargado, um álbum independente e cinco álbuns de estúdio, sendo o último Welcome to Galvania em setembro de 2019.

Os Puddle of Mudd foram chamados de pós-grunge, nu metal, metal alternativo, e hard rock.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify