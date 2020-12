Uma das partes mais importantes do Natal é, sem dúvida, o facto de estarmos com a nossa família. E mesmo que neste ano esse convívio seja feito com várias restrições, é fundamental que mantenhamos o contacto com todos os nossos familiares e amigos.

Mas há ainda outro aspeto importante e característico desta época natalícia, que é a troca de presentes. A tecnologia faz cada vez mais parte das escolhas para prendas e, neste sentido, na nossa questão desta semana queremos assim de saber que gadgets gostaria de receber neste Natal.

Que gadgets gostaria de receber neste Natal?

Uma vez que cada vez mais as pessoas dão e recebem produtos tecnológicos nesta quadra, como é costume queremos saber quais os gadgets que gostaria de receber neste natal.

Nas lista inserimos diversos dispositivos dedicados aos vários segmentos. Desde computadores, tablets, smartphones, smartwatches e smartbands, headphones e earphones. Mas também incluímos as consolas de videojogos, pois este ano temos mais duas de peso, a PlayStation 5 e a Xbox Series X.

Também pode escolher periféricos, como rato, teclado e impressora e ainda routers, colunas e leitores de música, máquinas fotográficas, câmaras de ação e RaspberryPi. Da lista também fazem parte os robots domésticos, que são cada vez mais utilizados, as SmartTV, BoxTV, Óculos VR, repetidor WiFi e videoprojetor.

Por fim pode também escolher drones, as powerbanks, GPS e as trotinetes elétricas ou Hoverboard.

Já escolheu quais destes gadgets pretende receber neste Natal? Então participe na nossa questão semanal e Boas Festas!

Participe na nossa questão desta semana

Que gadgets gostaria de receber neste Natal? PC/Desktop

Smartphone

Smartwatch/Smartband

TV/SmartTV

Earphones/Headphones

Drone

Consola de Videojogos

Tablet

Máquina Fotográfica

Robot Doméstico

Trotinete Elétrica/HoverBoard

Óculos VR

Videoprojetor

Raspberry PI

BoxTV

Rato/Teclado

PowerBank

Câmara de Ação

Coluna Portátil/Leitor de Música

Router

Impressora

Repetidor WiFi

GPS Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com