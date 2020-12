ARK: Survival Evolved vai ter série de animação

O jogo dos Studio Wildcard, ARK: Survival Evolved, vai passar em breve para a televisão. Isto, segundo comunicado recente dos estúdios.

Conforme, podem ver mais abaixo, os nomes dos atores que darão voz à série é muito interessante.

Ark: Survival Evolved já tem alguns anos, mas, graças a um esforço conjunto, quer dos Studio Wildcard, quer da comunidade de jogadores, tem-se mantido são e de saúde. Muitos dos problemas que inicialmente lhe foram apontados (ver aqui) têm sido minimizados ou eliminados e o jogo apresenta um grande número de fãs leais e persistentes.

Tanta esta longevidade e sucesso do jogo (em breve será lançado Ark II), fez com que os Studio Wildcard tenham ganho coragem para se lançar noutra aventura, completamente diferente: televisão.

ARK: The Animated Series

Os Studio Wildcard revelaram que então que já têm um acordo de parceria com o Realizador Jay Oliva (Batman: The Dark Knight Returns, Justice League: The Flashpoint Paradox) para a produção de uma série de animação para televisão original baseada no jogo ARK: Survival Evolved.

Os criadores do jogo, Jeremy Stieglitz e Jesse Rapczak, também estão entre os responsáveis por ARK: The Animated Series (o nome da série) que é composta por 14 episódios de 30 minutos cada, e que irá possuir duas Seasons.

Pelo que se sabe, a produção da série já se encontra em desenvolvimento com a previsão de ser lançada em 2022.

A narrativa foi escrita por Marguerite Bennett e Kendall Deacon Davis e o elenco de vozes, pode ser considerado de luxo. Isto pois, conta com alguns dos nomes mais mediáticos da 7ªArte, como Gerard Butler (300), Michelle Yeoh (Crazy Rich Asians), Devery Jacobs (American Gods), Madeleine Madden (The Wheel of Time), Deborah Mailman (Total Control), Zahn McClarnon (Doctor Sleep), Malcolm McDowell (A Clockwork Orange), Elliot Page (The Umbrella Academy), Ragga Ragnars (Vikings), David Tennant (Good Omens), Karl Urban (The Boys), Jeffrey Wright (Westworld), e Russell Crowe (Gladiator).

A banda sonora ficará a cargo do compositor Gareth Coker, responsável por Ori and the Will of the Wisps.

Vin Diesel

Entretanto, os Studio Wildcard anunciaram ainda que Vin Diesel juntou-se à equipa como Presidente da Convergência Criativa (President of Creative Convergence) e que irá dar o seu contributo como Execute Producer tanto da série como do jogo Ark II

De relembrar que Vin Diesel vai participar ativamente no jogo Ark II, dando voz e corpo a Santiago da Costa, que irá passar também para a série televisiva.

Aproveitamos para vos deixar o trailer de Ark II: